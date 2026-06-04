फिरोजाबाद में छह माह के मासूम की संदिग्ध हालात में मौत; मौसी पर हत्या का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया
अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 7:39 PM IST
फिरोजाबाद : उत्तर कोतवाली क्षेत्र में छह माह की मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक के पिता ने अपनी साली पर ननिहाल आये बच्चे को पटककर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. आरोप है कि मृतक की मां का अपनी बहन से विवाद हो गया था. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है.
मूलरूप से कासगंज निवासी कन्हैया की ससुराल फिरोजाबाद जनपद के उत्तर कोतवाली क्षेत्र में है. कन्हैया के मुताबिक, उसकी पत्नी संजना अपने मायके आई हुई थी. उसका छह माह का बेटा भी उसके साथ आया था. आरोप है कि बुधवार की रात किसी बात को लेकर संजना और उसकी बहन के बीच विवाद हुआ था.
पिता ने अपनी साली पर बच्चे को पटकने का आरोप लगाया है. बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. गुरुवार को मृतक के पिता की तरफ से घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी.
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि दोनों बहनों के बीच हुई गुत्थम गुत्था के दौरान मासूम गिर पड़ी थी, जिससे उसकी मौत हो गई है. बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है.
यह भी पढ़ें : नशेड़ी पिता ने 15 दिन की बेटी को पटक-पटक कर मार डाला, गोद में शव लिए भटकती रही मां