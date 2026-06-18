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चंडीगढ़ में OLA पर 6 महीने की रोक, अब ऐप से नहीं बुक कर सकेंगे कैब

चंडीगढ़ में ओला कैब सर्विस पर 6 महीने की रोक लग गई है, ऐसे में अब ऐप से कैब को बुक नहीं कर सकेंगे.

Six month ban on Ola in Chandigarh cabs can no longer be booked via the app
चंडीगढ़ में OLA पर 6 महीने की रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 18, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ : शहर में ओला कैब सेवा को बड़ा झटका लगा है. ट्रांसपोर्ट विभाग ने ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. इस फैसले के बाद अब ओला प्लेटफॉर्म के जरिए शहर में कैब और बाइक टैक्सी नहीं चल सकेंगी.

ओला के खिलाफ मिल रही थी शिकायतें : विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कंपनी के खिलाफ लंबे समय से कई शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में ड्राइवरों के बीमा, ट्रेनिंग, किराया नियमों और अन्य जरूरी शर्तों का पालन नहीं करने की बात सामने आई थी. अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को कई बार नोटिस भेजे गए और जवाब देने का मौका भी दिया गया, लेकिन तय समय के भीतर जरूरी जानकारी और रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई. जांच के दौरान ये भी पाया गया कि कंपनी ने अपना स्थानीय कार्यालय दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था, जिसकी जानकारी विभाग को नहीं दी गई.

चालान के साथ वाहन हो सकता है जब्त : ट्रांसपोर्ट विभाग ने साफ कहा है कि अब कोई भी ड्राइवर ओला ऐप के जरिए सवारी नहीं उठा सकता. अगर कोई वाहन प्रतिबंध के बावजूद चलता पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा और वाहन को जब्त भी किया जा सकता है. इस फैसले का असर शहर के हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है, जो रोजाना ओला कैब का इस्तेमाल करते हैं. वहीं कई ड्राइवरों के सामने भी रोज़गार को लेकर चिंता खड़ी हो गई है. विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे फिलहाल अन्य अधिकृत कैब सेवाओं का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े.

6 महीने तक लागू रहेगा प्रतिबंध : फिलहाल यह प्रतिबंध अगले छह महीने तक लागू रहेगा, हालांकि सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर इसमें बदलाव भी किया जा सकता है. ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें अब शहर में निगरानी रखेंगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करेंगी.

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