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झालावाड़ में देह व्यापार के दलदल से 6 नाबालिगों को कराया मुक्त, परिजनों सहित 5 आरोपी गिरफ्तार

एसपी के साथ पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़ : जिला पुलिस ने भवानीमंडी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 नाबालिग बालिकाओं को देह व्यापार के दलदल से मुक्त कराया है. मामले में पुलिस ने बालिकाओं के परिजनों, रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों सहित 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को मौके से पांच बालिकाओं के साथ बार-बार देह शोषण करवाए जाने के साक्ष्य मिले हैं. यह कार्रवाई डिकॉय ऑपरेशन चलाकर की गई जिसमें स्पाई कैमरों की मदद से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए. बाद में करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने ठिकानों पर एक साथ दबिश दी.