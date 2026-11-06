झालावाड़ में देह व्यापार के दलदल से 6 नाबालिगों को कराया मुक्त, परिजनों सहित 5 आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान सामने आया कि दलालों और परिजनों द्वारा बालिकाओं को ग्राहकों के सामने पेश किया जाता था.
Published : November 6, 2026 at 4:52 PM IST
झालावाड़ : जिला पुलिस ने भवानीमंडी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 नाबालिग बालिकाओं को देह व्यापार के दलदल से मुक्त कराया है. मामले में पुलिस ने बालिकाओं के परिजनों, रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों सहित 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को मौके से पांच बालिकाओं के साथ बार-बार देह शोषण करवाए जाने के साक्ष्य मिले हैं. यह कार्रवाई डिकॉय ऑपरेशन चलाकर की गई जिसमें स्पाई कैमरों की मदद से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए. बाद में करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने ठिकानों पर एक साथ दबिश दी.
स्पाई कैमरों में कैद हुआ शर्मनाक खेल : पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि पुलिस को एक गोपनीय परिवाद प्राप्त हुआ था जिसमें नाबालिगों से देह व्यापार करवाये जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष श्रोत्रिय के द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. जांच के दौरान सामने आया कि दलालों और परिजनों द्वारा बालिकाओं को ग्राहकों के सामने पेश किया जाता था. कथित अनैतिक गतिविधियों के बदले बड़ी रकम मांगी जाती थी. तीन बालिकाएं स्पाई कैमरों के वीडियो में नाबालिगों की तस्वीर कैद हुई है. पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की.
पढ़ें: बूंदी में देह व्यापार के बड़े रैकेट का पर्दाफाश: बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 21 गिरफ्तार
अमित बुडानिया ने बताया कि देह व्यापार के दलदल से बाहर निकाली गई दो बालिकाएं गंभीर संक्रमण से पीड़ित हैं. जबकि मेडिकल जांच में पांच बालिकाओं के साथ बार-बार शोषण की पुष्टि हुई. गंभीर संक्रमण से पीड़ित बालिकाओं का उपचार शुरू करवाया गया है. सभी बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर सुरक्षित आश्रय में भेजा गया. पुलिस ने हीराबाई (34), धापूबाई (35), रोड़ीबाई (32), छानमल (48) और पप्पू (22) को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. सभी आरोपी तीन दिन के पुलिस रिमांड पर हैं.
पढ़ें: कुचामन में देह व्यापार रैकेट का खुलासा, 3 बांग्लादेशी युवतियों समेत 8 लोग गिरफ्तार, दिल्ली से लाते थे लड़कियां
पढ़ें: स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खुलासा, विदेशी युवतियों से करवाते थे वेश्यावृत्ति, संचालक सहित 2 गिरफ्तार
पढ़ें: नाबालिग बेटी से देह व्यापार करवाने के आरोप में माता–पिता गिरफ्तार, दलाल फरार