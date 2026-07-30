मेरठ में छह नाबालिग छात्र संदिग्ध हालात में लापता; घर से ट्यूशन के लिये निकले थे, पुलिस जांच में जुटी
सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस खोजबीन कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 10:12 PM IST
मेरठ : जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले छह किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गये. यह सभी अपने-अपने घर से ट्यूशन पड़ने के लिए निकले थे. कोई जानकारी न मिलने पर परिजनों ने पुलिस की जानकारी दी. पुलिस बच्चों का पता लगाने में जुट गई है.
भावनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पिता ने पुलिस को बेटे की गुमशुदगी की तहरीर दी है. उनके मुताबिक, बीते दिन यानी बुधवार बेटा अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन जाने के लिए कहकर निकला था. उसके बाद वह वापस नहीं लौटा. जब काफी देर बाद भी किशोर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने ट्यूशन टीचर को फोन करके बच्चे के बारे में जानकारी जुटाई.
उन्होंने बताया कि ट्यूशन टीचर ने उन्हें बताया कि उनके बेटे ने बीते दिन ट्यूशन पढ़ा ही नहीं था और अन्य किशोर भी ट्यूशन में नहीं पहुंचे थे. पिता के मुताबिक, उनके बेटे के साथ उसके पांच अन्य दोस्त भी जाते थे. सभी दोस्तों के घर भी बात की गई तो जानकारी हुई कि सभी अपने-अपने नहीं लौटे. पुलिस को परिवार की तरफ से एक मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया मिला है, हालांकि वह नंबर बंद है.
सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस खोजबीन कर रही है. बच्चों के घर से लेकर उनके ट्यूशन प्वाइंट समेत आस-पास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किये जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि आशंका जताई जा रही है कि कहीं अति उत्साह में बच्चे हरिद्वार न चले गए हों. उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस इस मामले में हरिद्वार पुलिस से भी सम्पर्क करके उन्हें खोजने की दिशा में काम कर रही है. एक छात्र के पिता ने बताया कि वे बेहद ही परेशान हैं और जो बच्चे गायब हुए हैं, उनमें से एक बच्चे को छोड़कर सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं.
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