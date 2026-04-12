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वाराणसी में 6 मेडिकल कॉलेज हो रहे तैयार; प्राइवेट मेडिकल यूनिट्स भी कर रहीं निवेश

वाराणसी में 6 मेडिकल कॉलेज हो रहे तैयार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: शहर में दो मेडिकल कॉलेज पहले से संचालित हैं. अब चार और मेडिकल कॉलेज वाराणसी की पहचान बनेंगे. इतना ही नहीं अपोलो और मेदांता हॉस्पिटल्स की यूनिट्स भी बनारस में खुल सकती हैं. इन 6 मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि आसपास के राज्यों से आने वाले मरीजों को फायदा होगा. जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वाराणसी में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. 3 साल का ही आंकड़ा देखें तो 8 करोड़ से लगभग 17 करोड़ लोग हर साल काशी में आ रहे हैं. वाराणसी एक मेडिकल हब के रूप में भी काम करता है. यहां पूर्वांचल और बिहार से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं. धीरे-धीरे हम यहां मेडिकल की सुविधाओं का विकास भी कर रहे हैं. इस समय आईएमएस BHU में एक मेडिकल कॉलेज चल रहा है. प्राइवेट में हेरिटेज मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है. इस वर्ष से ESIC का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो गया है. इसके अलावा राज्य सरकार पांडेयपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रही है. वहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, जो अगले वर्ष से प्रारंभ करने की तैयारी रही है. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम जारी है. यह दो वर्षों में तैयार हो जाएगा. इसके साथ ही सोवा रिग्पा तिब्बतन मेडिकल की तकनीक का भी मेडिकल कॉलेज बनकर लगभग तैयार है. उसे भी इसी सत्र से संचालित करने की तैयारी है. वाराणसी में 6 मेडिकल कॉलेज हो रहे तैयार. (Video Credit: ETV Bharat) जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह से बनारस में कुल 6 मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे. इसमें हर प्रकार की मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी. एलोपैथिक ही नहीं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और सोवा रिग्पा अलग-अलग तरीके से मरीजों को सुविधा मिलेगी. जिलाधिकारी ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में भी बनारस में अस्पताल शुरू करने की तैयारी है. अपोलो का 600 बेड का अस्पताल बना है, जिसका निर्माण शुरू हो गया है. मेदांता के भी जमीन का एग्रीमेंट हो गया है. इनके भी आगे की कार्रवाई चल रही है. हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का निवेश तेजी से हो रहा है. गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज भी जुड़ रहे हैं. इसके अलावा हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, उन्हें भी पूर्ण रूप से विकसित किया जा रहा है. आने वाले दिनों में यह मेडिकल का एक बड़ा केंद्र बनेगा. बनारस में बन रहे मेडिकल कॉलेज: बनारस में 85.72 करोड़ से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बन रहा है. पिंडरा ब्लॉक के गड़खड़ा में लगभग 85.72 करोड़ की लागत से आधुनिक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है.