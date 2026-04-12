वाराणसी में 6 मेडिकल कॉलेज हो रहे तैयार; प्राइवेट मेडिकल यूनिट्स भी कर रहीं निवेश
जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वाराणसी में मेडिकल हब तैयार किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 9:55 AM IST
वाराणसी: शहर में दो मेडिकल कॉलेज पहले से संचालित हैं. अब चार और मेडिकल कॉलेज वाराणसी की पहचान बनेंगे. इतना ही नहीं अपोलो और मेदांता हॉस्पिटल्स की यूनिट्स भी बनारस में खुल सकती हैं. इन 6 मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि आसपास के राज्यों से आने वाले मरीजों को फायदा होगा.
जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वाराणसी में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. 3 साल का ही आंकड़ा देखें तो 8 करोड़ से लगभग 17 करोड़ लोग हर साल काशी में आ रहे हैं. वाराणसी एक मेडिकल हब के रूप में भी काम करता है. यहां पूर्वांचल और बिहार से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं. धीरे-धीरे हम यहां मेडिकल की सुविधाओं का विकास भी कर रहे हैं.
इस समय आईएमएस BHU में एक मेडिकल कॉलेज चल रहा है. प्राइवेट में हेरिटेज मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है. इस वर्ष से ESIC का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो गया है. इसके अलावा राज्य सरकार पांडेयपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रही है. वहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, जो अगले वर्ष से प्रारंभ करने की तैयारी रही है.
होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम जारी है. यह दो वर्षों में तैयार हो जाएगा. इसके साथ ही सोवा रिग्पा तिब्बतन मेडिकल की तकनीक का भी मेडिकल कॉलेज बनकर लगभग तैयार है. उसे भी इसी सत्र से संचालित करने की तैयारी है.
जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह से बनारस में कुल 6 मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे. इसमें हर प्रकार की मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी. एलोपैथिक ही नहीं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और सोवा रिग्पा अलग-अलग तरीके से मरीजों को सुविधा मिलेगी.
जिलाधिकारी ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में भी बनारस में अस्पताल शुरू करने की तैयारी है. अपोलो का 600 बेड का अस्पताल बना है, जिसका निर्माण शुरू हो गया है. मेदांता के भी जमीन का एग्रीमेंट हो गया है. इनके भी आगे की कार्रवाई चल रही है. हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का निवेश तेजी से हो रहा है. गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज भी जुड़ रहे हैं.
इसके अलावा हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, उन्हें भी पूर्ण रूप से विकसित किया जा रहा है. आने वाले दिनों में यह मेडिकल का एक बड़ा केंद्र बनेगा.
बनारस में बन रहे मेडिकल कॉलेज: बनारस में 85.72 करोड़ से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बन रहा है. पिंडरा ब्लॉक के गड़खड़ा में लगभग 85.72 करोड़ की लागत से आधुनिक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है.
इस कॉलेज में 100 बेड का अस्पताल और बीएचएमएस की पढ़ाई की सुविधा होगी. इसमें OPD और IPD की भी सुविधा रहेगी. यह उत्तर प्रदेश का 10वां राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज होगा. इसके बन जाने से होम्योपैथिक शिक्षा और चिकित्सा को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.
400 बेड का बन रहा कॉलेज: पांडेयपुर में 400 बेड का मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है. इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने पिछले साल फरवरी में दौरे के दौरान रखी थी. 2027 तक यह पूरा हो जाएगा. इसमें MBBS की 150 सीटों पर दाखिला होगा. यह अस्पताल मेंटल हॉस्पिटल के 14.2 एकड़ जमीन पर बन रहा है. इसके सिविल कार्य पर लगभग 150 करोड़ खर्च हो रहा है.
शुरू हुआ ESIC मेडिकल कॉलेज: शहर में ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 2025-26 सत्र से शुरू हो गया है. इसमें 50 MBBS सीटों पर दाखिले की मंजूरी है. यह कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त है. अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ से संबद्ध है. इसमें 15% सीटें राष्ट्रीय स्तर के उम्मीदवारों के लिए, 35% राज्य-स्तरीय और 50% ESIC कोटा के लिए आरक्षित हैं.
वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की क्लास मुख्य भवन बनने तक ESIC अस्पताल के परिसर में ही चलेंगी. इसमें एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, फाइबरस्कैन और 20 क्लीनिकल/नॉन-क्लीनिकल विभाग हैं. भविष्य में कॉलेज का विस्तार पिंडरा क्षेत्र में 10-20 एकड़ में किया जाएगा. बड़ी बात यह है कि यह BHU के बाद वाराणसी में दूसरा बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है. यहां मरीजों को कम लागत पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी.
93 करोड़ से तैयार हुआ सोवा रिग्पा अस्पताल: काशी का यह अस्पताल तिब्बती चिकित्सा पद्धति पर आधारित है. यह 1617 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है. इसे 93 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है. यह अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए 100 बिस्तरों की क्षमता से लैस है.
इसमें एक आधुनिक ऑडिटोरियम है, जहां 500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं. साथ ही अस्पताल में एक टीचिंग व रिसर्च सेंटर भी है जो सेमिनार, शिक्षण और मरीजों के इलाज अलग-अलग गतिविधियों को एक साथ संचालित होगा. इस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पारंपरिक अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए एक हेलीपैड भी तैयार किया गया है. साथ ही हर्बल गार्डन भी बनाया गया है.
मेडिकल कॉलेज के अलावा शिव प्रसाद गुप्ता एसएसपीजी मंडलीय जिला चिकित्सालय में 500 बेड वाला मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की तैयारी है. इसका थ्रीडी मॉडल तैयार कर लिया गया है.
यह अस्पताल 315 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसका निर्माण कार्य चार वर्षों में पूरा किया जाएगा. इस परियोजना में 60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी. इस अस्पताल में मरीजों को अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
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