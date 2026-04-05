रांची में सब जूनियर महिला हॉकी का रोमांच, पांचवें दिन खेल गए छह मुकाबले
16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के पांचवें दिन 6 मैच खेले गए.
Published : April 5, 2026 at 7:19 PM IST
रांची: मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी में 1 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में मुकाबले लगातार रोमांचक होते जा रहे हैं. हॉकी इंडिया, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार और हॉकी झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में चल रही इस प्रतियोगिता के पांचवें दिन कुल 6 मैच खेले गए. इसमें A डिविजन के 4 और B डिविजन के 2 मुकाबले शामिल हैं. जहां कई टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की.
उत्तराखंड ने गुजरात को हराया
सबसे पहले बात B डिविजन की करें तो दिन की शुरुआत उत्तराखंड और गुजरात के मुकाबले से हुई. इस मैच में उत्तराखंड ने पूरी तरह दबदबा बनाते हुए गुजरात को 9-2 से करारी शिकस्त दी. उत्तराखंड की ओर से मीनाक्षी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 5 गोल दागे, जबकि करीना ने 2 गोल किए. दिव्यानी जोशी और रिया ने भी 1-1 गोल कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. वहीं गुजरात की ओर से घीवाला कृष्ण और नियंति परमार ने 1-1 गोल किए, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सकीं
असम ने बंगाल को 3-2 से हराकर जीत दर्ज की
दूसरा मुकाबला असम और बंगाल के बीच खेला गया, जो काफी रोमांचक रहा. असम ने इस करीबी मुकाबले में बंगाल को 3-2 से हराया. असम की ओर से ज्योत्सना एक्का ने 2 गोल किए, जबकि तनु यादव ने 1 गोल दागा. वहीं पश्चिम बंगाल की क्वासिस खातून ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाई.
उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 5-1 से हराया
A डिविजन के मुकाबलों की शुरुआत भी जोरदार अंदाज में हुई. तीसरे मैच में उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 5-1 से हराया. यूपी की ओर से राशि सिंह और आरिका कुमारी ने 2-2 गोल किए, जबकि ममता कुमारी ने 1 गोल किया. छत्तीसगढ़ की ओर से रिया खलखो ने एकमात्र गोल किया.
मध्य प्रदेश ने मणिपुर को 6-3 दी शिकस्त
चौथे मैच में मध्य प्रदेश ने मणिपुर को 6-3 से हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. एमपी की ओर से नौशीन नाज ने शानदार हैट्रिक लगाई और 3 गोल किए. भाविका ने 2 और जागृति कुमारी ने 1 गोल किया. मणिपुर की ओर से सेराम चानू ने 2 और खरीबम शखेंबी चानू ने 1 गोल किया.
पंजाब ने आंध्र प्रदेश को 2-0 से हराया
5वें मुकाबले में पंजाब ने आंध्र प्रदेश को 2-0 से हराया. पंजाब की ओर से रशमीन कौर और जरमप्रीत कौर ने 1-1 गोल कर टीम को जीत दिलाई. दिन के आखिरी मुकाबले में हॉकी महाराष्ट्र ने हॉकी बिहार को 3-0 से पराजित किया. महाराष्ट्र की ओर से अन्वी रावत ने 2 गोल और पूर्वा दुपरे ने 1 गोल किया.
झारखंड का पहला मुकाबला महाराष्ट्र के साथ
टूर्नामेंट अब और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि सोमवार से मेजबान झारखंड टीम भी मैदान में उतरने जा रही है. झारखंड का पहला मुकाबला महाराष्ट्र के साथ 4:30 बजे खेला जाएगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी होंगी.
टीम झारखंड इस प्रकार है
झारखंड टीम में खिल्ली कुमारी, प्रीति बारला, रेजिना कुल्लू, सुगन सांगा, नीलम टोप्पो, प्रीति बिलुंग, स्वीटी आईंद, पुष्पा मांझी, निपुणता डुंगडुंग, अंकिता लकड़ा, अलमा भेंगरा, मरियम भेंगरा, संदीपा कुमारी, सानिया तिर्की, रिचा मिंज, सेवानी केरकेट्टा, श्रुति कुमारी और सुष्मिता गुड़िया शामिल हैं. अब देखना होगा कि मेजबान टीम अपने पहले मैच में कैसा प्रदर्शन करती है.
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