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फरीदाबाद में ट्रैफिक जाम की छुट्टी, दिल्ली तक बनेगा 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 2 साल के अंदर होगा तैयार

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद होते हुए दिल्ली जाने आने वाले लोगों को जल्द ही ट्रैफिक से राहत मिलने वाली है क्योंकि फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली स्थित आश्रम तक 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है जिसको मंजूरी मिल गई है. इसके बन जाने से लोग बदरपुर बॉर्डर से आश्रम तक 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे. फिलहाल मौजूदा स्थिति में जाम की वजह से लोगों को 1 घंटे तक का समय लगता है.

6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा : इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और अब परियोजना को पर्यावरण एवं वन विभाग से मंजूरी मिलने का इंतजार है. मंजूरी मिलते ही निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाला ये 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर दिल्ली के आश्रम चौक से शुरू होकर सराय ख्वाजा सेक्टर-37 तक बनाया जाएगा. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और फरीदाबाद के बीच बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना और लोगों को जाम से राहत दिलाना है. खास तौर पर बदरपुर बॉर्डर और आली गांव जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, जहां रोजाना हजारों वाहन घंटों जाम में फंसते हैं.

2 साल के अंदर बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर : केंद्रीय मंत्री के अनुसार, नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद दिल्ली से फरीदाबाद आने-जाने में काफी कम समय लगेगा. वर्तमान में लोगों को पीक आवर्स के दौरान भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 10 से 15 मिनट में तय की जा सकेगी. फिलहाल लगभग 7 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1 घंटे तक का समय लग जाता है लेकिन अब इससे जल्द ही लोगों को निजात मिलने वाली है. इससे नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इसको लेकर समय सीमा भी तय कर दी गई है. 2 साल के अंदर ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा.