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झारखंड कैडर के छह आईपीएस अफसरों को केंद्र में आईजी रैंक में इंपैनल किया गया, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

रांचीः झारखंड कैडर के छह आईपीएस केंद्र में आईजी रैंक में इंपैनल किए गए हैं. गृह विभाग की ओर से इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसमें बताया गया है कि कैबिनेट नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) ने केंद्रीय स्तर पर इंस्पेक्टर जनरल या समकक्ष पद धारक बनने हेतु 68 आईपीएस अधिकारियों की सशर्त (empanelment) सूची को स्वीकृति प्रदान की है.

झारखंड के छह आईपीएस

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड कैडर के छह आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल इंपैनलिंग बोर्ड के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आईजी (इंस्पेक्टर जनरल) रैंक में केंद्र में इंपैनल किया है. यह नियुक्ति भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) की मंजूरी के बाद की गई है. इंपैनल आईपीएस अब केंद्र सरकार की विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं और विभागों में आईजी स्तर की जिम्मेदारी निभाएंगे.

कौन-कौन से आईपीएस इंपैनल हुए