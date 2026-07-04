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मधुमक्खियों के झुंड ने परिवार पर किया हमला, 11 माह के मासूम समेत 6 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती

मधुमक्खियों के झुंड का हमला (प्रतीकात्मक) ( ETV Bharat (File) )

चित्तौड़गढ़ : जिले के भदेसर क्षेत्र में स्थित भावनाथ की खेड़ी गांव में शानिवार दोपहर खेत पर काम करते समय मधुमक्खी के हमले से एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए. सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल सभी की हालत में सुधार है. दंपती को आईसीयू में जबकि 11 माह के मासूम को महिला एवं बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. भदेसर के भावनाथ की खेड़ी निवासी उदयलाल कंजर ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर में उसके खेत की है. वह परिवार के साथ खेत में मक्की में खाद डाल रहे थे. इसी दौरान कहीं से उड़ कर मधुमक्खियों का झुंड आया, जिसने हमला कर दिया. हमले में उदयलाल (45) पुत्र श्रवण, उसकी पत्नी सुशीला बाई, पुत्री ज्योति कुंवर (17), पुत्र भूपेंद्र (12) और शैलू और 11 माह के पौत्र कन्हैया को डंक लगे. इन्हें महिला एवं बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. ज्योति का उपचार मेडिकल वार्ड में चल रहा है. उदयलाल कंजर, पीड़ित. (ETV Bharat chittorgarh)