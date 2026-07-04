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मधुमक्खियों के झुंड ने परिवार पर किया हमला, 11 माह के मासूम समेत 6 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती

सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल सभी की हालत में सुधार है.

मधुमक्खियों के झुंड का हमला (प्रतीकात्मक)
मधुमक्खियों के झुंड का हमला (प्रतीकात्मक) (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
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चित्तौड़गढ़ : जिले के भदेसर क्षेत्र में स्थित भावनाथ की खेड़ी गांव में शानिवार दोपहर खेत पर काम करते समय मधुमक्खी के हमले से एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए. सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल सभी की हालत में सुधार है. दंपती को आईसीयू में जबकि 11 माह के मासूम को महिला एवं बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

भदेसर के भावनाथ की खेड़ी निवासी उदयलाल कंजर ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर में उसके खेत की है. वह परिवार के साथ खेत में मक्की में खाद डाल रहे थे. इसी दौरान कहीं से उड़ कर मधुमक्खियों का झुंड आया, जिसने हमला कर दिया. हमले में उदयलाल (45) पुत्र श्रवण, उसकी पत्नी सुशीला बाई, पुत्री ज्योति कुंवर (17), पुत्र भूपेंद्र (12) और शैलू और 11 माह के पौत्र कन्हैया को डंक लगे. इन्हें महिला एवं बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. ज्योति का उपचार मेडिकल वार्ड में चल रहा है.

उदयलाल कंजर, पीड़ित. (ETV Bharat chittorgarh)

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वहीं, उदयलाल व उसकी पत्नी सुशीला आईसीयू में भर्ती है, लेकिन खतरे से बाहर है. भूपेंद्र को चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. वह भी स्वस्थ्य है. शैलू को भदेसर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. पड़ोसी गांव के कमल सिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद सभी को पहले भदेसर अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार अब सभी के स्वास्थ्य में सुधार है और सभी खतरे से बाहर हैं.

बच्चे को बचाने के लिए ढंका स्टॉल से : उदयलाल ने बताया कि हंगामा देख 11 माह के कन्हैया को बचाने के लिए उसे स्टॉल से ढंक दिया और पास में मोबाइल रख दिया ताकि वह खेलता रहे. इसके अलावा अपने शरीर को भी कन्हैया के ऊपर ढंक दिया, जिससे उसके डंक नहीं लगे. बाद में स्टॉल में समेट कर पत्नी सुशीला को दे दिया. इस पर मधुमक्खियों ने सुशीला पर ही हमला कर दिया. मधुमक्खियों के डंक से सुशीला खेत में ही बेहोश हो गई. बालक को किसी तरह ज्योति ने घर पहुंचाया. सुशीला को ग्रामीणों के सहयोग से भदेसर चिकित्सालय पहुंचाया गया. यहां उदयलाल भी भदेसर चिकित्सालय में बेहोश हो गया.

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SWARM OF HONEYBEES ATTACKED FAMILY
HONEYBEES ATTACKED FAMILY MEMBERS
SIX INJURED IN HONEYBEE ATTACK
मधुमक्खियों के झुंड का हमला
HONEYBEE ATTACK

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