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गांव में आग से 6 आशियाने जलकर खाक; 21 अप्रैल को है बेटी की शादी, सारा सामान हुआ राख

गांव में लगी आग से 6 आशियाने जलकर खाक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के सबदेइया कला गांव में लगी आग ने 6 परिवारों को खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर कर दिया. आग में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. एक परिवार में 21 अप्रैल को बेटी की शादी थी, उस शादी का भी लाखों का सामान जल गया. SDM सदर तहसील शत्रुध्न पाठक ने बताया कि आग से हुए नुकसान का आंकलन कर लिया गया है. इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जा रही है, ताकि दैवीय आपदा कोष के तहत पीड़ित परिवारों को अविलंब आर्थिक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा सके. आग लगने का कारण पता नहीं चला है. पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के सबदेइया कला गांव में लगी आग. (Video Credit: ETV Bharat) सुबह-सुबह आग का तांडव: जानकारी के मुताबिक, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के सबदेइया कला गांव में सुबह के समय जब अधिकांश ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तभी गांव के एक कोने से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा.