गांव में आग से 6 आशियाने जलकर खाक; 21 अप्रैल को है बेटी की शादी, सारा सामान हुआ राख
SDM सदर तहसील शत्रुध्न पाठक ने बताया कि आग से हुए नुकसान का आंकलन कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 8:55 AM IST
बस्ती: पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के सबदेइया कला गांव में लगी आग ने 6 परिवारों को खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर कर दिया. आग में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. एक परिवार में 21 अप्रैल को बेटी की शादी थी, उस शादी का भी लाखों का सामान जल गया.
SDM सदर तहसील शत्रुध्न पाठक ने बताया कि आग से हुए नुकसान का आंकलन कर लिया गया है. इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जा रही है, ताकि दैवीय आपदा कोष के तहत पीड़ित परिवारों को अविलंब आर्थिक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा सके. आग लगने का कारण पता नहीं चला है.
सुबह-सुबह आग का तांडव: जानकारी के मुताबिक, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के सबदेइया कला गांव में सुबह के समय जब अधिकांश ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तभी गांव के एक कोने से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा.
इससे पहले कि लोग बाल्टियां लेकर दौड़ते, आग ने विकराल रूप ले लिया. एक के बाद एक 6 रिहायशी झोपड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया. एक परिवार के घर के 21 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी. मगर इस अग्निकांड में उनकी सारी तैयारी जलकर राख हो गई.
इतना ही नहीं कई ग्रामीणों के जीवनभर की कमाई भी जलकर खाक हो गई है. पीड़ितों ने बताया कि झोपड़ियों के भीतर रखा साल भर का राशन, बिस्तर, बर्तन और कुछ परिवारों द्वारा बेटियों की शादी के लिए जुटाए गए जेवर और नगदी भी आग की भेंट चढ़ गए.
राजस्व टीम मौके पर पहुंची: घटना के दौरान मौके पर अफरातफरी मची रही. सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने पंपिंग सेट और पानी के टैंकरों की मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
समय रहते आग न बुझाई जाती, तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ सकता था. हादसे की जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची. लेखपाल और कानूनगो ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और नुकसान का सर्वे किया है.
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