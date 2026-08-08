पौड़ी बोलेरो एक्सीडेंट, एक साथ उठे 6 जनाजे तो छलक आए हजारों आंसू, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
लक्सर में एक साथ छह शवयात्राएं निकलीं जिसके बाद मातम पसर गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 8, 2026 at 9:13 PM IST
लक्सर: जिस आंगन में कुछ दिन पहले तक खुशियों की आवाजें गूंज रही थीं, शनिवार को वहां मातम पसरा था. पौड़ी के दर्दनाक सड़क हादसे ने लक्सर के एक परिवार को ऐसा जख्म दिया, जिसका दर्द शायद कभी नहीं भर पाएगा. सुबह एक-एक कर जब परिवार के छह सदस्यों के शव गांव पहुंचे तो चीख-पुकार से माहौल दहल उठा. अपनों के शव देखकर परिजनों का कलेजा फट पड़ा और जब छह जनाजे एक साथ घर से उठे तो गांव की गलियों में उमड़ा जनसैलाब भी इस दर्दनाक मंजर का गवाह बन गया. हर आंख नम थी. हर चेहरा गमगीन था और हर किसी की जुबां पर बस यही सवाल था, एक ही परिवार पर इतनी बड़ी त्रासदी क्यों?
शनिवार की सुबह अरमान, उनकी मां शब्बो और अनाभिया के शव गांव पहुंचे. तीन शवों को देखकर ही परिवार का कलेजा फट पड़ा था. लेकिन करीब चार घंटे बाद जब अफजल, उसके बेटे अमन और भाई गुफरान के शव भी गांव पहुंचे तो मातम और गहरा गया. एक ही परिवार के छह सदस्यों के शव सामने देखकर परिजनों का सब्र टूट गया. घर में महिलाओं की चीख-पुकार से माहौल दहल उठा.
देवप्रयाग-पौड़ी मार्ग पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। जिला प्रशासन को दुर्घटना में घायलों के समुचित एवं त्वरित उपचार के साथ ही गंभीर रूप से घायलों को आवश्यकता के अनुरूप एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर रेफर करने हेतु निर्देशित किया है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि…
छह शव और हर तरफ सिर्फ चीख-पुकार: शवों के गांव पहुंचते ही रिश्तेदारों और ग्रामीणों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई. कोई परिवार को ढांढस बंधा रहा था तो कोई खुद अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था. जिस घर में कुछ दिन पहले तक हंसी-खुशी का माहौल था, वहां शनिवार को 6 जनाजों की तैयारी हो रही थी. धार्मिक रीति-रिवाज पूरे होने के बाद जब छह जनाजे एक साथ घर से निकले तो गांव की गलियां लोगों से भर गईं. अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए.
पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र में घटित सड़क दुर्घटना और पुलिस व एसडीआरएफ द्वारा चलाए गए राहत एवं बचाव अभियान के बारे जानकारी देते एसएसपी श्री सर्वेश पंवार।#Accident #PauriGarhwal #Deoprayag #Uttarakhand pic.twitter.com/9bRBWGuKI7— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 7, 2026
जनाजे निकले तो उमड़ पड़ा जनसैलाब: छह लोगों की एक साथ अंतिम विदाई का मंजर जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं. जनाजे के साथ चल रही भीड़ लगातार बढ़ती गई. हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध था. गांव की गलियों में सन्नाटा भी था और अपनों को खोने का दर्द भी. भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व यातायात व्यवस्था संभाली. जनाजे के मार्ग पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और लोगों को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस लगातार मौके पर मौजूद रही.
अंतिम विदाई में पहुंचे नेता और अधिकारी: छह मृतकों की अंतिम विदाई में आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता इकबाल अंसारी, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद, सलीम, रहमान, कुर्बान, जुल्फिकार, अजय वर्मा, साधुराम वर्मा और रशीद समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए.
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