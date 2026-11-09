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हांसी के राखीगढ़ी और मोठ गांव में पसरा मातम, गंगा स्नान के लिए जा रहे छह दोस्तों की दर्दनाक मौत

मुजफ्फरनगर में हांसी के छह दोस्तों की दर्दनाक मौत ( ETV Bharat )

हांसी: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला अन्तर्गत पानीपत-खटीमा हाईवे पर तितावी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ. सोमवार सुबह हुए इस भयानक हादसे में कार सवार सभी 6 युवकों की मौत हो गई. सभी मृतक हरियाणा के हांसी जिले के नारनौंद हलके के ऐतिहासिक राखीगढ़ी गांव और मोठ रंगड़ान गांव निवासी थे. सभी युवक आपस में दोस्त थे. सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में हुए भीषण हादसे ने छह परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. हादसे में सभी छह युवक कार के अंदर जिंदा जल गए.



दरवाजा लॉक होने के कारण बाहर निकलना नहीं मिला मौकाः आपको बता दें कि सोमवार सुबह मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर युवकों की तेज रफ्तार सीएनजी कार अचानक अनियंत्रित हो गई. कार पहले सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराई और इसके बाद डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जाकर पलट गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा दो टुकड़ों में टूट गया और डिवाइडर का करीब 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के तुरंत बाद कार में भीषण आग लग गई. बताया जा रहा है कि कार के दरवाजे लॉक होने के कारण युवकों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और सभी छह युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गई.

हांसी के छह दोस्तों की मुजफ्फरनगर में दर्दनाक मौत (ETV Bharat) मृतकों की हुई पहचानः हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान राखीगढ़ी निवासी साहिल (20), अमन (21), अंकित (21) और राहुल (23) के रूप में हुई है. वहीं मोठ रंगड़ान/मोठ लुहारी गांव के अमन और अजय सहित अन्य युवकों की पहचान को लेकर शुरुआती जानकारी में अंतर सामने आया है. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में अंकित और राहुल सगे भाई बताए जा रहे हैं. साहिल पुत्र सोमकुमार ड्राइविंग का काम करता था और हादसे के समय कार चला रहा था. अंकित एसी-फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था, जबकि राहुल भी मेहनत-मजदूरी और गाड़ी चलाने का काम करता था. अन्य युवक भी पढ़ाई और मेहनत-मजदूरी से जुड़े हुए थे.