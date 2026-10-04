बिहार में दंपत्ति समेत 6 की डूबने से मौत, मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल
नालंदा में जिउतिया पर्व के दौरान पति-पत्नी समेत 6 की नदी में डूबने से मौत, इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं. रिपोर्ट - महमूद आलम
Published : October 4, 2026 at 6:53 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में जिउतिया पर्व के दिन नदी में स्नान के दौरान डूबने से एक दंपत्ति और चार बच्चों समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई. घटना अस्थावां, दीपनगर, मानपुर और छबीलापुर थाना क्षेत्रों की है. पर्व की खुशियां अचानक मातम में बदल गई. जिस मां ने अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखा था, उसी दिन तीन बच्चों की मौत से गांव और परिवार में कोहराम मच गया.
दीपनगर में 14 वर्षीय किशोर की मौत
दीपनगर थाना क्षेत्र के बियावानी गांव में 14 वर्षीय मोहित राज अपनी मां के साथ पंचाने नदी में स्नान करने गया था. स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
मानपुर में 12 वर्षीय बच्ची की मौत
मानपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव में 12 वर्षीय पूनम कुमारी जीराइन नदी में डूब गई. परिवार के सदस्य स्नान कर घर लौट आए, लेकिन पूनम नहीं पहुंची. खोजबीन के दौरान राहगीरों ने नदी में डूबी बच्ची को देखा. ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.
दरियापुर के पास सकरी नदी में किशोर डूबा
दरियापुर गांव के निकट सकरी नदी में नहाने गये जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र जगजीवनपुर गांव निवासी कारू पासवान का 12 वर्षीय पुत्र रंजय कुमार की मौत हो गई. जिउतिया के मौके पर नहाने गया किशोर शुरुआत से ही अपने ननिहाल कबीरपुर में रह रहा था.
"जिउतिया पर्व के मौके पर मेरा भाई नहाने गया था, उसी दौरान उसकी डूबने से मौत हो गई. वह शुरुआत से ही ननिहाल कबीरपुर गांव में रहता था."-मृतक का भाई
छबीलापुर में 10 वर्षीय हिमांशु की मौत
छबीलापुर थाना क्षेत्र के सरबहदी गांव में 10 वर्षीय हिमांशु राज अपनी मां के साथ नदी में स्नान करने गया था. इसी दौरान वह पानी में डूब गया. आसपास के लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. मनीष कुमार का पुत्र हिमांशु राज था.
अस्थावां में नेत्रहीन दंपत्ति की मौत
अस्थावां थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में 55 वर्षीय धनकेश्वर मांझी और उनकी पत्नी बालेश्वरी देवी की मौत हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ब्रह्मभोज और मुंडन कराने के बाद नेत्रहीन दंपत्ति अहार में नहाने गए थे. पैर फिसलने से दोनों डूब गए.
"नेत्रहीन दंपत्ति गांव में ब्रह्मभोज का मुंडन कराने के बाद अहार में नहाने गए थे उसी दौरान पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई है."-ग्रामीण
पुलिस ने शव कब्जे में लिए
घटनाओं की सूचना मिलते ही संबंधित थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को निकाला गया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
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