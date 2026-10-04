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बिहार में दंपत्ति समेत 6 की डूबने से मौत, मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल

नालंदा में डूबने से मौत ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में जिउतिया पर्व के दिन नदी में स्नान के दौरान डूबने से एक दंपत्ति और चार बच्चों समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई. घटना अस्थावां, दीपनगर, मानपुर और छबीलापुर थाना क्षेत्रों की है. पर्व की खुशियां अचानक मातम में बदल गई. जिस मां ने अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखा था, उसी दिन तीन बच्चों की मौत से गांव और परिवार में कोहराम मच गया.