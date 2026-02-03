ETV Bharat / state

दिल्ली दंगा मामला: कोर्ट ने छह आरोपितों को किया बरी, पुलिस जांच पर उठे गंभीर सवाल

कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ पर पर चिंता जताई. सुनवाई के दौरान पुलिस की लापरवाही का भी जिक्र हुआ.

कड़कड़डूमा कोर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 8:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा 2020 के छह आरोपियों को बरी करते हुए पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने कहा कि पुलिस ने फर्जी चार्जशीट दाखिल किया और उस चार्जशीट को एक वरिष्ठ अधिकारी ने फारवर्ड किया.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें प्रेम प्रकाश ऊर्फ कालू, इशु गुप्ता, राजकुमार ऊर्फ सेवैया, अमित ऊर्फ अन्नू, सुरेंद्र सिंह और हरि ओम शर्मा शामिल हैं. इन आरोपियों के खिलाफ न्यू उस्मानपुर थान में दंगा करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था. कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए इस बात पर चिंता जताई कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई. ऐसा होना इस केस को देख रहे पुलिस अधिकारियों की गंभीर लापरवाही का नतीजा है.

कोर्ट ने तत्कालीन एसएचओ और संबंधित एसीपी की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वो जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें.

घटना 25 फरवरी 2020 की है जब दिल्ली पुलिस को फोन पर एक सूचना मिली कि दुकानें तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, डंडे ले रखे हैं. जब पुलिस टीम अजीजिया मस्जिद के पास सुदामापुरी पहुंची तो वहां फोन करने वाला मौजूद नहीं था. घटनास्थल का मुआयना करने पर पुलिस ने पाया कि बड़ी संख्या में ईंट और पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं.

29 फरवरी को शिकायतकर्ताओं महबूब अली, आसिफ अली, मोहम्मद ताहिर और शोएब थाने पहुंचे और घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई. इन शिकायतकर्ताओं के बाद दूसरे शिकायतकर्ता मोहम्मद रईस और खालिद ने भी दंगों के दौरान हुए नुकसान की शिकायत की.

कोर्ट ने पाया कि जिन गवाहों ने पुलिस के सामने आरोपियों की पहचान करने की बात कही उन्होंने कोर्ट ने आरोपियों को नहीं पहचाना. ऐसा होना पुलिस की जांच और इस मामले की देखरेख करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की घोर लापरवाही का नतीजा है. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

संपादक की पसंद

