ETV Bharat / state

आज से शुरू होगा श्री रेणुका जी मेला, छह दिन तक होंगे ये खास कार्यक्रम

सिरमौर: उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री रेणुका जी में आज शुक्रवार से मां श्री रेणुका जी और उनके बेटे भगवान परशुराम के मिलन के उपलक्ष्य में शुरू हो रहे श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले के दौरान मां बेटे के इस मिलन के साक्षी यहां पहुंचने वाले असंख्य श्रद्धालु बनेंगे. ये मेला 31 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा.

डीसी सिरमौर एवं श्री रेणुका जी विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष प्रियंका वर्मा ने बताया कि 'मेला का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. सीएम दोपहर 1ः35 बजे ददाहू में देव अभिनंदन और शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान वो भगवान परशुराम जी की पालकी को कंधा देकर शोभायात्रा का शुभारंभ करेंगे. ये शोभायात्रा ददाहू से शुरू होकर श्री रेणुका जी तक पहुंचेंगी, जहां भगवान परशुराम अपनी मां रेणुका जी से मिलेंगे. इसके उपरांत मुख्यमंत्री शाम सवा 4 बजे भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत विकासात्मक प्रदर्शनियों का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे. शाम 6 बजे श्री रेणुका जी माता की आरती का आयोजन होगा. मुख्यमंत्री शाम 6ः35 बजे रेणुका मंच पर दीप प्रज्जवल कर मेले का विधिवत शुभारंभ करने के साथ जनसमूह को सम्बोधित करेंगे. सीएम मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या के भी मुख्य अतिथि होंगे. डीसी ने बताया कि इस अंर्तराष्ट्रीय रेणुका मेले का समापन 5 नवम्बर को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे.' बता दें कि परंपरा के मुताबिक इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री और समापन राज्यपाल द्वारा किया जाता है.

छह दिन तक चलेगा रेणुका जी मेला (ETV Bharat)

पहली बार प्रत्येक दिन होगी मां रेणुका जी की भव्य आरती

डीसी ने बताया कि मेला की समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई है. पहली मर्तबा मेला में प्रत्येक दिन माता रेणुका जी की भव्य आरती का आयोजन होगा. मेला में जिला व प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. उनका स्वस्थ मनोरंजन हो, इसके लिए रेणुका विकास बोर्ड ने खास प्रबंध किए हैं. मेले में 5 सांस्कृतिक संध्याएं होंगी, जिनमें एक से बढ़कर एक कलाकार जनसमूह का मनोरंजन करेंगे, जबकि अंतिम दिन भगवान परशुराम जी की कथा का मंचन होगा.

रेणुका झील में स्नान का है विशेष महत्व