आज से शुरू होगा श्री रेणुका जी मेला, छह दिन तक होंगे ये खास कार्यक्रम

आज से छह दिवसीय रेणुका जी मेला शुरू होगा. सीएम सुक्खू मेले का शुभारंभ करेंगे.

आज से शुरू होगा श्री रेणुका जी मेला
आज से शुरू होगा श्री रेणुका जी मेला (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 11:41 AM IST

सिरमौर: उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री रेणुका जी में आज शुक्रवार से मां श्री रेणुका जी और उनके बेटे भगवान परशुराम के मिलन के उपलक्ष्य में शुरू हो रहे श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले के दौरान मां बेटे के इस मिलन के साक्षी यहां पहुंचने वाले असंख्य श्रद्धालु बनेंगे. ये मेला 31 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा.

डीसी सिरमौर एवं श्री रेणुका जी विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष प्रियंका वर्मा ने बताया कि 'मेला का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. सीएम दोपहर 1ः35 बजे ददाहू में देव अभिनंदन और शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान वो भगवान परशुराम जी की पालकी को कंधा देकर शोभायात्रा का शुभारंभ करेंगे. ये शोभायात्रा ददाहू से शुरू होकर श्री रेणुका जी तक पहुंचेंगी, जहां भगवान परशुराम अपनी मां रेणुका जी से मिलेंगे. इसके उपरांत मुख्यमंत्री शाम सवा 4 बजे भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत विकासात्मक प्रदर्शनियों का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे. शाम 6 बजे श्री रेणुका जी माता की आरती का आयोजन होगा. मुख्यमंत्री शाम 6ः35 बजे रेणुका मंच पर दीप प्रज्जवल कर मेले का विधिवत शुभारंभ करने के साथ जनसमूह को सम्बोधित करेंगे. सीएम मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या के भी मुख्य अतिथि होंगे. डीसी ने बताया कि इस अंर्तराष्ट्रीय रेणुका मेले का समापन 5 नवम्बर को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे.' बता दें कि परंपरा के मुताबिक इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री और समापन राज्यपाल द्वारा किया जाता है.

छह दिन तक चलेगा रेणुका जी मेला
छह दिन तक चलेगा रेणुका जी मेला (ETV Bharat)

पहली बार प्रत्येक दिन होगी मां रेणुका जी की भव्य आरती

डीसी ने बताया कि मेला की समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई है. पहली मर्तबा मेला में प्रत्येक दिन माता रेणुका जी की भव्य आरती का आयोजन होगा. मेला में जिला व प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. उनका स्वस्थ मनोरंजन हो, इसके लिए रेणुका विकास बोर्ड ने खास प्रबंध किए हैं. मेले में 5 सांस्कृतिक संध्याएं होंगी, जिनमें एक से बढ़कर एक कलाकार जनसमूह का मनोरंजन करेंगे, जबकि अंतिम दिन भगवान परशुराम जी की कथा का मंचन होगा.

रेणुका झील में स्नान का है विशेष महत्व

डीसी ने बताया कि 1 नवम्बर को प्रातः 4 बजे पवित्र रेणुका जी झील में एकादशी स्नान और 5 नवम्बर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान का विशेष महत्व है. सिरमौर जनपद के साथ-साथ प्रदेश के लोगों और सभी श्रद्धालुओं से रेणुका जी झील में स्नान कर पुण्य अर्जित करने का आग्रह किया है. स्नान में लोगों की भीड़ की आशंका के चलते सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं.

पहली सांस्कृतिक संध्या पर ये कलाकार मचाएंगे धमाल

अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला 2025 की प्रथम सांस्कृतिक संध्या (31 अक्तूबर) में प्रसिद्ध पंजाबी गायक कुलविंद्र बिल्ला स्टार कलाकार के रूप में प्रस्तुति देंगे, जबकि पूर्ण शिवा और गीता भारद्वाज भी स्टार कलाकार के रूप में अपनी शानदार प्रस्तुतियां से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. इसके अलावा उत्तरीय क्षेत्र सांस्कृतिक समिति का पंजाबी दल भी अपनी प्रस्तुति देगा. वहीं हमीरपुर की सांस्कृतिक प्रस्तुति, सिरमौरी नाटी भी पहली सांस्कृतिक संध्या का हिस्सा होंगे.

माता रेणुका जी से मिलने आते हैं भगवान परशुराम
श्री रेणुका जी झील (ETV Bharat)

दंगल और बुडाह नृत्य भी रहेगा आकर्षण का केंद्र

6 दिवसीय मेला के दूसरे दिन 1 नवम्बर को दोपहर 12 बजे विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न केवल प्रदेश बल्कि बाहरी राज्यों के पहलवान भी कुश्ती के दांव पेच दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. इसके अलावा 3 नवम्बर को पारम्परिक बुडाह नृत्य प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसमें रेणुका मंच पर विभिन्न दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

