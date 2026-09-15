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6 दिनों से लापता थे दो युवक, अब खड्ड में मिली लाश

बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के चलते दोनों शवों को बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा.

लापता होने के 6 दिन बाद खड्ड में मिली दो युवकों की लाश
लापता होने के 6 दिन बाद खड्ड में मिली दो युवकों की लाश (RAMPUR POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
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रामपुर: शिमला जिले के रामपुर में छह दिनों से लापता चल रहे दो युवकों की तलाश का मंगलवार को दर्दनाक अंत हुआ. झाकड़ी-ज्यूरी एनएच-05 पर मंगलाड के पास एक कार गहरी खड्ड में दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली. कार में सवार दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी. शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होकर खड्ड में गिरने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि हादसा कैसे हुआ, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चल पाएगा.

9 सितंबर से लापता थे दोनों युवक

पुलिस के अनुसार, दोनों युवक 9 सितंबर से लापता थे और उनकी तलाश की जा रही थी. मंगलवार सुबह तलाशी अभियान के दौरान, मंगलाड खड्ड के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हालत में दिखाई दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. जांच के दौरान कार के अंदर दोनों युवक मृत पाए गए. वाहन गहरी खाई में गिरा था. बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के चलते दोनों शवों को बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा. शवों को खड्ड से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और विशेष रेस्क्यू टीम की सहायता ली गई. मृतकों की पहचान किन्नौर जिले के पोवारी (तंगलिंग) निवासी 28 वर्षीय अरविंदर नेगी और 22 वर्षीय प्रशांत गांधर्व के रूप में हुई है. दोनों के लापता होने की शिकायत पुलिस थाना रिकांगपिओ में भी दर्ज कराई गई थी.

लापता युवकों की तलाश में जुटी थी पुलिस

युवकों के लापता होने के बाद पुलिस उनके साथ वाहन की भी तलाश कर रही थी. इसी दौरान मंगलवार को मंगलाड खड्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त कार मिलने से दोनों की तलाश खत्म हुई. कार मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों की पहचान की और उन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की.

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया, "झाकड़ी-ज्यूरी एनएच-05 पर मंगलाड के समीप खड्ड में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों के शव बरामद किए गए. प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसा लग रहा है. मामले की जांच जारी है."

दोनों युवकों की मौत की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. वाहन किस वजह से अनियंत्रित हुआ और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा.

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