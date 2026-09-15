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6 दिनों से लापता थे दो युवक, अब खड्ड में मिली लाश

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर में छह दिनों से लापता चल रहे दो युवकों की तलाश का मंगलवार को दर्दनाक अंत हुआ. झाकड़ी-ज्यूरी एनएच-05 पर मंगलाड के पास एक कार गहरी खड्ड में दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली. कार में सवार दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी. शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होकर खड्ड में गिरने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि हादसा कैसे हुआ, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चल पाएगा.

9 सितंबर से लापता थे दोनों युवक

पुलिस के अनुसार, दोनों युवक 9 सितंबर से लापता थे और उनकी तलाश की जा रही थी. मंगलवार सुबह तलाशी अभियान के दौरान, मंगलाड खड्ड के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हालत में दिखाई दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. जांच के दौरान कार के अंदर दोनों युवक मृत पाए गए. वाहन गहरी खाई में गिरा था. बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के चलते दोनों शवों को बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा. शवों को खड्ड से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और विशेष रेस्क्यू टीम की सहायता ली गई. मृतकों की पहचान किन्नौर जिले के पोवारी (तंगलिंग) निवासी 28 वर्षीय अरविंदर नेगी और 22 वर्षीय प्रशांत गांधर्व के रूप में हुई है. दोनों के लापता होने की शिकायत पुलिस थाना रिकांगपिओ में भी दर्ज कराई गई थी.

लापता युवकों की तलाश में जुटी थी पुलिस