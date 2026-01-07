ETV Bharat / state

'हुनर और हिम्मत हो तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता': युवा महोत्सव के उद्घाटन पर बोले मंत्री विश्नोई

यह राज्य स्तरीय महोत्सव छह दिन तक चलेगा. इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी भाग लेने पहुंचे हैं.

युवा महोत्सव में कलाकार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 7, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
जयपुर: एसएमएस स्टेडियम में बुधवार को राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित किए जा रहे छह दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई. प्रदेश के अलग-अलग कोनों से आए प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. इस अवसर पर युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि यह महोत्सव युवाओं की छिपी प्रतिभा सामने लाने का एक बेहतरीन मंच है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की प्रतिभा निखारने के लिए विभिन्न मंच उपलब्ध करा रही है.

मंत्री विश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उनके हुनर को निखारा जा रहा है. पूरे विश्व में सबसे अधिक युवा भारत में हैं और विकसित भारत का संकल्प युवाओं के बिना संभव नहीं है. हाथ में हुनर और हिम्मत है तो कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता.

युवा महोत्सव में कलाकार. (ETV Bharat Jaipur)

अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन: छह दिन तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी भाग लेने पहुंचे हैं. इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. गांव स्तर से चयनित होकर आए युवा प्रतिभागियों को यहां अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा.

युवाओं को प्रेरित करेंगे विशेषज्ञ: आयोजन में सामूहिक लोकगायन, सामूहिक लोकनृत्य, एकल लोकगायन, एकल लोकनृत्य, लाइफ स्किल, हस्तकला, वस्त्रकला, कृषि उत्पाद तथा राजस्थान की लुप्तप्राय कलाओं – जैसे फड़, रावणहत्था, रम्मत, अलगोजा, मांडणा, कठपुतली, खड़ताल, मोरचंग, भपंग आदि से जुड़ी प्रतियोगिताएं होंगी. साथ ही राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ युवाओं को प्रेरित भी करेंगे.

