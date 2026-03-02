ETV Bharat / state

पटना में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 6 अपराधी गिरफ्तार.. ‘म्यूल अकाउंट’ के जरिए करोड़ों की ठगी

पटना: राजधानी पटना की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. अंतरराज्यीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई साइबर थाना कांड संख्या 53/26 के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान हुई. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तीन मुख्य साइबर ठग और तीन ऐसे बैंक खाताधारक शामिल हैं, जिन्होंने कमीशन के लालच में अपने खाते ठगों को उपलब्ध कराए थे.

म्यूल अकाउंट धारकों का लालच: गिरोह भोले-भाले लोगों या अधिक मुनाफे के लालच में आने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाता था. उन्हें बैंक खाते इस्तेमाल करने के बदले 15 प्रतिशत कमीशन देने का झांसा दिया जाता था. इसी लालच में कई लोगों ने अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड और संबंधित दस्तावेज ठगों को सौंप दिए. इन खातों के माध्यम से हाल के दिनों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन सामने आए हैं, जिससे गिरोह की आर्थिक गतिविधियां स्पष्ट हुई हैं.

6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया (ETV Bharat)

ओरिजिनल अकाउंट होल्डरों की गिरफ्तारी: कार्रवाई में तीन ऐसे 'ओरिजिनल अकाउंट होल्डर' को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खातों में ठगी की राशि पहले मंगवाई जाती थी. इन खातों का उपयोग मनी लेयरिंग के लिए किया जाता था, जिसमें रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर ट्रेसिंग को मुश्किल बनाया जाता था. इन गिरफ्तारियों से गिरोह के आर्थिक नेटवर्क को गहरा झटका लगा है और जांच आगे बढ़ रही है.

बरामद सामान और आगे की जांच: छापेमारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं. जब्त डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच चल रही है. पुलिस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है तथा मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है. गिरोह किन-किन राज्यों तक फैला है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है.

गिरोह का संगठित नेटवर्क: पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पटना में बैठकर देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. ठगी की रकम को सीधे अपने खातों में ट्रांसफर करने के बजाय 'म्यूल अकाउंट' के जरिए कई स्तरों पर घुमाया जाता था, ताकि पुलिस की ट्रेसिंग से बचा जा सके. अंत में राशि को नकद निकाल लिया जाता था. साइबर डीएसपी नीतीश चन्द धारियां ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क बेहद संगठित था और यह अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय था.