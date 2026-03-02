ETV Bharat / state

पटना में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 6 अपराधी गिरफ्तार.. ‘म्यूल अकाउंट’ के जरिए करोड़ों की ठगी

पटना साइबर पुलिस ने अंतरराज्यीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया. 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जो म्यूल अकाउंट्स से करते थे करोड़ों की ठगी.

PATNA CYBER CRIME
पटना में साइबर ठग गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 2, 2026 at 8:23 AM IST

4 Min Read
पटना: राजधानी पटना की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. अंतरराज्यीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई साइबर थाना कांड संख्या 53/26 के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान हुई. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तीन मुख्य साइबर ठग और तीन ऐसे बैंक खाताधारक शामिल हैं, जिन्होंने कमीशन के लालच में अपने खाते ठगों को उपलब्ध कराए थे.

म्यूल अकाउंट धारकों का लालच: गिरोह भोले-भाले लोगों या अधिक मुनाफे के लालच में आने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाता था. उन्हें बैंक खाते इस्तेमाल करने के बदले 15 प्रतिशत कमीशन देने का झांसा दिया जाता था. इसी लालच में कई लोगों ने अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड और संबंधित दस्तावेज ठगों को सौंप दिए. इन खातों के माध्यम से हाल के दिनों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन सामने आए हैं, जिससे गिरोह की आर्थिक गतिविधियां स्पष्ट हुई हैं.

6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया (ETV Bharat)

ओरिजिनल अकाउंट होल्डरों की गिरफ्तारी: कार्रवाई में तीन ऐसे 'ओरिजिनल अकाउंट होल्डर' को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खातों में ठगी की राशि पहले मंगवाई जाती थी. इन खातों का उपयोग मनी लेयरिंग के लिए किया जाता था, जिसमें रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर ट्रेसिंग को मुश्किल बनाया जाता था. इन गिरफ्तारियों से गिरोह के आर्थिक नेटवर्क को गहरा झटका लगा है और जांच आगे बढ़ रही है.

बरामद सामान और आगे की जांच: छापेमारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं. जब्त डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच चल रही है. पुलिस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है तथा मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है. गिरोह किन-किन राज्यों तक फैला है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है.

गिरोह का संगठित नेटवर्क: पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पटना में बैठकर देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. ठगी की रकम को सीधे अपने खातों में ट्रांसफर करने के बजाय 'म्यूल अकाउंट' के जरिए कई स्तरों पर घुमाया जाता था, ताकि पुलिस की ट्रेसिंग से बचा जा सके. अंत में राशि को नकद निकाल लिया जाता था. साइबर डीएसपी नीतीश चन्द धारियां ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क बेहद संगठित था और यह अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय था.

"गिरोह का नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था. अपराधी भोले-भाले लोगों या अधिक मुनाफे के लालच में आने वाले व्यक्तियों को उनके बैंक खाते इस्तेमाल करने के बदले 15 प्रतिशत कमीशन देने का झांसा देते थे. इसी लालच में कई लोगों ने अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड और संबंधित दस्तावेज ठगों को सौंप दिए. इन खातों के माध्यम से हाल के दिनों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन किए जाने की बात सामने आई है."- नीतीश चन्द धारियां, डीएसपी, साइबर थाना पटना

PATNA CYBER CRIME
साइबर डीएसपी नीतीश चन्द धारियां (ETV Bharat)

पुलिस ने की अपील: साइबर थाना पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर या कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता उपलब्ध न कराएं. ऐसा करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और म्यूल अकाउंट धारकों को भी साइबर अपराध में बराबर का सहभागी माना जाता है. उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है. पुलिस ने जोर दिया कि जागरूकता ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है.

बचाव के उपाय: पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संदिग्ध वित्तीय गतिविधि या ठगी का शक होने पर तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन (1930) को सूचना दें. ऑनलाइन लेन-देन में सतर्क रहें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें. ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिक सुरक्षित रह सकें.

