ETV Bharat / state

UP के 6 प्रमुख शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को घेरा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा को घेरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने प्रदूषण के मामले में बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं देश में सबसे बदतर हैं. शिक्षा बदहाली की कगार पर है और भ्रष्टाचार व अपराध चरम पर है. अब तो उत्तर प्रदेश की हवा भी लोगों की जान की दुश्मन बन चुकी है.

प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि स्वतंत्र शोध संस्था सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) ने 05 नवंबर को ‘इंडिया मंथली एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्नैप शॉट अक्टूबर 2026’ रिपोर्ट जारी की है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट साफ बताती है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे प्रदूषित शहरों वाला प्रदेश बना दिया है.

कहा कि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 06 उत्तर प्रदेश के हैं. इनमें बड़ौत (बागपत), खोड़ा (गाजियाबाद), गजरौला (अमरोहा), गाजियाबाद, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) और मेरठ हैं. पहले तीनों स्थान भी उत्तर प्रदेश के ही हैं. PM 2.5 हवा में तैरने वाले बेहद बारीक कण हैं, जो इंसान के बाल से लगभग 30 गुना पतले होते हैं. यह सांस के साथ सीधे फेफड़ों और खून तक पहुंच जाते हैं और दमा, दिल व फेफड़ों की बीमारियों की बड़ी वजह बनते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हवा में इनकी मात्रा 15 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बागपत जिले का बड़ौत पूरे देश में सबसे प्रदूषित शहर रहा. अक्टूबर के पूरे महीने यहां की हवा में PM2.5 की औसत मात्रा 87 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही, जो WHO की सीमा से लगभग छह गुना है. WHO की सीमा के चार गुने से भी ज्यादा रहा. 10 दिन यह 06 गुने से ऊपर गया और 05 दिन तो 08 गुने को भी पार कर गया. गाजियाबाद जिले के खोड़ा में अक्टूबर का औसत प्रदूषण 85 रहा. यानी WHO सीमा से लगभग 06 गुना. महीने के 31 में से 28 दिन, यानी करीब 90 प्रतिशत दिन यहां के लोग WHO सीमा के 04 गुने से ज्यादा जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर रहे. 11 दिन प्रदूषण 06 गुने से ऊपर गया और 02 दिन 08 गुने को भी पार कर गया. अमरोहा जिले के गजरौला में अक्टूबर का औसत प्रदूषण WHO सीमा के चार से लगभग 06 गुने के बीच रहा. 31 में से 24 दिन प्रदूषण WHO सीमा के 04 गुने से ज्यादा रहा.