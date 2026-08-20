जौनपुर में स्कूल वैन और बस की टक्कर में छह बच्चे घायल, तीन की हालत गंभीर
डीएम सैमुअल पॉल एन. ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 8:49 PM IST
जौनपुर: मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के धरमपुर में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. धर्म इंटरनेशनल स्कूल की मैजिक वाहन में पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूली वाहन में सवार कई बच्चे घायल हो गए.
घटना के बाद वाहन में चीख-पुकार मच गई, जिसको देखकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और वैन में फंसे बच्चों व चालक को बाहर निकाला. घायल बच्चों को तत्काल मुंगरा बादशाहपुर सीएचसी पहुंचाया. जहां छह बच्चों का उपचार किया गया, जबकि तीन छात्रों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया. सीएमओ की देखरेख में घायल छात्रों का उपचार जारी है.
हादसे के बाद मौके पर पहुंचे डीएम सैमुअल पॉल एन. ने बताया कि स्कूली वाहन में करीब 12 छात्र सवार थे. वाहन तेज रफ्तार से आ रही थी, इस दौरान चालक द्वारा अचानक मैजिक को मोड़ने के दौरान पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.
हादसे के बाद डीएम ने स्कूली वाहनों की क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को घायल बच्चों का समुचित उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने घायल बच्चों के परिजनों से संवाद कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.
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