पलामू में मवेशी तस्कर गिरफ्तार, 73 पशुओं का रेस्क्यू
पलामू में पुलिस की कार्रवाई में छह मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गये हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 6:01 PM IST
पलामूः जिला पुलिस ने छह मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार मवेशी तस्करों का नेटवर्क झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है. गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 73 मवेशी का रेस्क्यू किया गया है. गिरफ्तार तस्करों में दो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जबकि चार झारखंड के लोहरदगा जिला के रहने वाले हैं.
पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर मवेशी की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र की जोड़ के इलाके में वाहनों की जांच शुरू किया था. सदर थाना क्षेत्र के जोड़ में नेशनल हाईवे पर दो कंटेनर को रोका गया था दोनों कंटेनर से पुलिस ने 73 मवेशी को रेस्क्यू किया.
पुलिस ने मौके से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले अजीम, मुरादाबाद के ही कुंदरकी के रहने वाले मोहम्मद फरजान, झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले तैमूर कुरेशी मोहम्मद राजा इरशाद अंसारी और गुलजार अंसारी को गिरफ्तार किया है. मवेशी को लोहरदगा से बिहार के डेहरी के इलाके में ले जाया जा रहा था.
सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि छह तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 73 मवेशी का रेस्क्यू किया गया है. पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. मवेशी को लोहरदगा से बिहार के इलाके में ले जाया जा रहा था.
एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन एवं कार्रवाई कर रही है. पुलिस द्वारा जप्त कंटेनर एक उत्तर प्रदेश जबकि दूसरा नागालैंड में रजिस्टर्ड है. पुलिस के छापेमारी अभियान में सब इंस्पेक्टर कुलेश्वर महतो, एएसआई पंकज कुमार तिवारी, संजय कुमार दुबे समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.
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