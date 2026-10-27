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पलामू में मवेशी तस्कर गिरफ्तार, 73 पशुओं का रेस्क्यू

पलामू में पुलिस की कार्रवाई में छह मवेशी तस्कर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

पलामूः जिला पुलिस ने छह मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार मवेशी तस्करों का नेटवर्क झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है. गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 73 मवेशी का रेस्क्यू किया गया है. गिरफ्तार तस्करों में दो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जबकि चार झारखंड के लोहरदगा जिला के रहने वाले हैं.

पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर मवेशी की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र की जोड़ के इलाके में वाहनों की जांच शुरू किया था. सदर थाना क्षेत्र के जोड़ में नेशनल हाईवे पर दो कंटेनर को रोका गया था दोनों कंटेनर से पुलिस ने 73 मवेशी को रेस्क्यू किया.