ETV Bharat / state

बाल सम्प्रेक्षण गृह से भागे छह बालक बरामद, टीएस सिंहदेव बोले सुधरने के बजाय अपराध कर रहे बच्चे

सरगुजा : अंबिकापुर के बाल सम्प्रेक्षण गृह से गेट की ग्रिल फैलाकर भागे 13 अपचारी बालकों में से छह को पकड़ा जा चुका है. पुलिस बाकी बचे बालकों की तलाश कर रही है. वहीं इस घटना के बाद बाल सम्प्रेक्षण गृह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. बड़ी बात ये है कि लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी बाल सम्प्रेक्षण गृह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं. पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इसे सरकार की प्रशासनिक पकड़ के बड़े अभाव का परिणाम बताया है.



13 अपचारी बालक हुए थे फरार

आपको बता दें कि मंगलवार की रात 8 बजे बाल सम्प्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बालक फरार हो गए थे. इस दौरान यह बात सामने आई थी कि बच्चों ने परिसर के पिछले गेट में लोहे की ग्रिल को खींचकर चौड़ा किया और भाग निकले. बाल सम्प्रेक्षण गृह से भागने वालों में दस नए और तीन पुराने अपचारी बालक शामिल हैं . इस घटना के लिए पुराने अपचारी बालकों को इस घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है क्योंकि इनमें से एक अपचारी बालक 23 जून की रात भी भागा था .इसे सबसे अंतिम में पकड़ा गया था.

बाल सम्प्रेक्षण गृह से भागे छह बालक बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छह अपचारी बालकों को पुलिस ने पकड़ा