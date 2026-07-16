बाल सम्प्रेक्षण गृह से भागे छह बालक बरामद, टीएस सिंहदेव बोले सुधरने के बजाय अपराध कर रहे बच्चे
अंबिकापुर बाल सम्प्रेक्षण गृह से फरार 13 अपचारी बालकों में से 6 को पुलिस ने पकड़ लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 12:03 PM IST
सरगुजा : अंबिकापुर के बाल सम्प्रेक्षण गृह से गेट की ग्रिल फैलाकर भागे 13 अपचारी बालकों में से छह को पकड़ा जा चुका है. पुलिस बाकी बचे बालकों की तलाश कर रही है. वहीं इस घटना के बाद बाल सम्प्रेक्षण गृह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. बड़ी बात ये है कि लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी बाल सम्प्रेक्षण गृह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं. पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इसे सरकार की प्रशासनिक पकड़ के बड़े अभाव का परिणाम बताया है.
13 अपचारी बालक हुए थे फरार
आपको बता दें कि मंगलवार की रात 8 बजे बाल सम्प्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बालक फरार हो गए थे. इस दौरान यह बात सामने आई थी कि बच्चों ने परिसर के पिछले गेट में लोहे की ग्रिल को खींचकर चौड़ा किया और भाग निकले. बाल सम्प्रेक्षण गृह से भागने वालों में दस नए और तीन पुराने अपचारी बालक शामिल हैं . इस घटना के लिए पुराने अपचारी बालकों को इस घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है क्योंकि इनमें से एक अपचारी बालक 23 जून की रात भी भागा था .इसे सबसे अंतिम में पकड़ा गया था.
छह अपचारी बालकों को पुलिस ने पकड़ा
इधर इस घटना की सूचना के बाद गांधीनगर पुलिस ने तलाशी अभियान के बाद 6 बालकों को पकड़ा है.इन अपचारी बालकों के बारे में परिवीक्षा अधिकारी ने जानकारी दी.
जितने बच्चे भागे हैं वो नशे के आदि हैं, यहां इनको नशा नहीं मिलता है. ये नशे की मांग करते हैं. ये इतने आदि हैं कि दवाईयों का नशा करते हैं-शमा नूरी, परिवीक्षा अधिकारी, बाल सम्प्रेक्षण गृह
वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मामले में कहा कि प्रदेश में बार-बार ऐसी घटनाओं का होना, ये सरकार की प्रशासनिक पकड़ के बड़े अभाव का परिणाम है. हर भाग में ऐसी बात सुनने में आ रही है, जैसा बाल सम्प्रेक्षण गृह में हुआ. बच्चों को भी आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वहां भी आप अराजकता को भी बढ़ावा दे रहे हैं. इस उम्र में उनको सुधरने के बजाए एक और अपराध भागने का उनके नाम चढ़ जा रहा है.
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