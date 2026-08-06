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उत्तराखंड वन विभाग में फिर तबादले, 6 सहायक वन संरक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में तबादलों की एक और सूची जारी की गई है. इसमें 6 सहायक वन संरक्षकों (ACF) को नई जिम्मेदारी दी गई है. खास बात ये है कि वरिष्ठ ACF को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. लंबे समय से वरिष्ठ ACF प्रभारी DFO का पद मिलने का इंतजार कर रहे थे. विभागीय स्तर पर इसे महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है.

बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग में एक बार फिर अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया गया है. विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण एवं तैनाती आदेश में राज्य वन सेवा संवर्ग के 6 सहायक वन संरक्षकों (ACF) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. खास बात ये है कि इनमें 4 अधिकारियों को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) की जिम्मेदारी दी गई है. लंबे समय से वरिष्ठ ACF अधिकारियों को प्रभारी DFO का दायित्व मिलने का इंतजार था.

वन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती या प्रभार से अवमुक्त करते हुए नई तैनाती दी गई है. नई व्यवस्था के तहत रविंद्र पुंडीर को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम 1 वन प्रभाग (नई टिहरी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पहले वे प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी) के पद पर तैनात थे.

इसी तरह अजय लिंगवाल को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी) बनाया गया है. इससे पहले वे प्रभारी उप निदेशक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे. विभाग में इस बदलाव के साथ अपर यमुना वन प्रभाग की जिम्मेदारी भी अब नए अधिकारी के हाथों में होगी.

तबादला सूची में हरीश नेगी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. वे अब प्रभारी उप निदेशक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) के पद पर तैनात होंगे. इससे पहले वे प्रभारी उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क (उत्तरकाशी) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. मयंक कुमार को प्रभारी उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्उ (उत्तरकाशी) बनाया गया है.

इससे पहले वे प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के पद पर तैनात थे. उनकी जगह संदीपा शर्मा को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की जिम्मेदारी दी गई है. संदीपा शर्मा इससे पहले प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-1 वन प्रभाग (नई टिहरी) के पद पर कार्यरत थीं.