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उत्तराखंड वन विभाग में फिर तबादले, 6 सहायक वन संरक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी

उत्तराखंड में कल हुए थे भारतीय वन सेवा के अफसरों से लेकर फील्ड अधिकारियों के तबादले, आज सहायक वन संरक्षकों का हुआ ट्रांसफर

UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT
वन भवन उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 6:59 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में तबादलों की एक और सूची जारी की गई है. इसमें 6 सहायक वन संरक्षकों (ACF) को नई जिम्मेदारी दी गई है. खास बात ये है कि वरिष्ठ ACF को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. लंबे समय से वरिष्ठ ACF प्रभारी DFO का पद मिलने का इंतजार कर रहे थे. विभागीय स्तर पर इसे महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है.

बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग में एक बार फिर अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया गया है. विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण एवं तैनाती आदेश में राज्य वन सेवा संवर्ग के 6 सहायक वन संरक्षकों (ACF) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. खास बात ये है कि इनमें 4 अधिकारियों को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) की जिम्मेदारी दी गई है. लंबे समय से वरिष्ठ ACF अधिकारियों को प्रभारी DFO का दायित्व मिलने का इंतजार था.

वन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती या प्रभार से अवमुक्त करते हुए नई तैनाती दी गई है. नई व्यवस्था के तहत रविंद्र पुंडीर को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम 1 वन प्रभाग (नई टिहरी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पहले वे प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी) के पद पर तैनात थे.

इसी तरह अजय लिंगवाल को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी) बनाया गया है. इससे पहले वे प्रभारी उप निदेशक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे. विभाग में इस बदलाव के साथ अपर यमुना वन प्रभाग की जिम्मेदारी भी अब नए अधिकारी के हाथों में होगी.

तबादला सूची में हरीश नेगी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. वे अब प्रभारी उप निदेशक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) के पद पर तैनात होंगे. इससे पहले वे प्रभारी उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क (उत्तरकाशी) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. मयंक कुमार को प्रभारी उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्उ (उत्तरकाशी) बनाया गया है.

इससे पहले वे प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के पद पर तैनात थे. उनकी जगह संदीपा शर्मा को प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की जिम्मेदारी दी गई है. संदीपा शर्मा इससे पहले प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम-1 वन प्रभाग (नई टिहरी) के पद पर कार्यरत थीं.

शिवी जोशी को मिली नई जिम्मेदारी: वहीं, छठे अधिकारी के तौर पर शिवी जोशी को नई जिम्मेदारी मिली है. आदेश के मुताबिक, उन्हें प्रभारी उप निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय के पद पर तैनाती दी गई है. इससे पहले वे बाध्य प्रतीक्षारत थीं. इस तरह जारी सूची में कुल छह ACF अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं.

इन अधिकारियों को सौंपी गई वन प्रभागों की कमान: इनमें चार अधिकारियों को प्रभारी DFO के रूप में वन प्रभागों की कमान सौंपी गई है. खास तौर पर रविंद्र पुंडीर, अजय लिंगवाल, मयंक कुमार और संदीपा शर्मा को अलग-अलग वन प्रभागों की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, हरीश नेगी और शिवी जोशी को उप निदेशक स्तर की जिम्मेदारी मिली है.

वन विभाग में यह फेरबदल ऐसे समय हुआ है, जब विभिन्न वन प्रभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. वरिष्ठ ACF अधिकारियों को प्रभारी DFO की जिम्मेदारी दिए जाने को विभागीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रभारी DFO के तौर पर इन अधिकारियों के पास संबंधित वन प्रभागों के प्रशासनिक और वन प्रबंधन से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी होगी.

IFS अफसर और DFO के भी हो चुके ट्रांसफर: गौर हो कि एक दिन पहले यानी 5 अगस्त को ही वन मुख्यालय से लेकर में डीएफओ यानी प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) स्तर तक के तबादले किए गए थे. इस दौरान फील्ड में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ था. उधर, अब एक दिन बाद ही नई सूची में अलग-अलग जिम्मेदारियां में 6 अधिकारियों को भेजा गया है.

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