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संभल में बच्चे अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का खुलासा; दो बच्चों की बरामदगी, तीन महिलाओं समेत छह गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल : असमोली थाना क्षेत्र स्थित ओबरी मेले में बच्चे (4) के अपहरण के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने बच्चे का अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से दो अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, अपहरण के बाद बच्चे को दिल्ली में बेच दिया गया था. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.





एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए थाना असमोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने बच्चों का अपहरण कर उन्हें बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एसपी ने बताया कि थाना असमोली क्षेत्र के ग्राम ओवरी में 5 तारीख को मेला लगा था. मेले से एक बच्चा लापता हो गया था. बच्चे के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मेले में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं मिला. उन्होंने बताया कि इसके बाद 9 तारीख को एक और बच्चे के लापता होने की सूचना मिली. मामला गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने संभल से लेकर मुरादाबाद और पाकबड़ा तक करीब 80 किलोमीटर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी दौरान एक संदिग्ध कार पुलिस के सामने आई.