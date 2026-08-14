संभल में बच्चे अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का खुलासा; दो बच्चों की बरामदगी, तीन महिलाओं समेत छह गिरफ्तार
एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 6:46 PM IST
संभल : असमोली थाना क्षेत्र स्थित ओबरी मेले में बच्चे (4) के अपहरण के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने बच्चे का अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से दो अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, अपहरण के बाद बच्चे को दिल्ली में बेच दिया गया था. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.
एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए थाना असमोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने बच्चों का अपहरण कर उन्हें बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है.
एसपी ने बताया कि थाना असमोली क्षेत्र के ग्राम ओवरी में 5 तारीख को मेला लगा था. मेले से एक बच्चा लापता हो गया था. बच्चे के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मेले में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं मिला.
उन्होंने बताया कि इसके बाद 9 तारीख को एक और बच्चे के लापता होने की सूचना मिली. मामला गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने संभल से लेकर मुरादाबाद और पाकबड़ा तक करीब 80 किलोमीटर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी दौरान एक संदिग्ध कार पुलिस के सामने आई.
उन्होंने बताया कि कार को ट्रेस करने पर उसके दिल्ली जाने की जानकारी मिली. पुलिस टीम ने दिल्ली में संदिग्धों को ट्रेस किया और बच्चों की तलाश शुरू की. पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी दोनों बच्चों को ग्राम ओवरी के पास छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को बरामद कर लिया.
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने फरीद और फैजल नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ऑन डिमांड बच्चों का अपहरण करते थे. खासतौर पर मेलों और भीड़ वाले इलाकों से करीब 3 से 4 वर्ष की उम्र के ऐसे बच्चों को निशाना बनाया जाता था, जो ठीक से बोल नहीं पाते थे.
पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में एक कोमल नाम की नर्स और उसके साथ काम करने वाली वंदना नाम की महिला इस गैंग से जुड़ी थीं. ये लोग ऐसे परिवारों की तलाश करते थे, जिन्हें बच्चों की आवश्यकता होती थी. इसके बाद फर्जी माता-पिता खड़े करके अपहरण किए गए बच्चों को बिना किसी वैध प्रक्रिया के बेच दिया जाता था.
दोनों बच्चों को बेचने के लिए करीब पांच-पांच लाख रुपये में सौदा तय किया गया था. दिल्ली की रहने वाली गुड्डी से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार, उसके बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी और इसी वजह से उसने बच्चे को खरीदने के लिए आरोपियों से संपर्क किया था. सौदे की रकम में से ढाई लाख रुपये आरोपियों को दिए जाने की बात सामने आई है.
पुलिस ने फरीद और फैजल के अलावा शमशाद नामक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. शमशाद पर आरोप है कि वह बच्चों को गाड़ी में बैठाकर दिल्ली तक ले जाने में मदद करता था. इसके अलावा दोनों नर्सों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गैंग के दो अन्य साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा.
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