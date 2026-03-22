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बरेली में गोकशी के आरोप में छह गिरफ्तार; हथियार, रस्सियां और बाइक बरामद, एक आरोपी फरार

बरेली : हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सावरखेड़ा गांव के पास जंगल में चल रहे गौकशी के अवैध नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है. टीम एक आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि गैंग के सरगना पर 25 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

हाफिजगंज इंस्पेक्टर प्रवीण सोलंकी ने प्रेस रिलीज करके बताया कि पुलिस ने गोकशी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है.





पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का सरगना फिदा हुसैन, अशफाक, अजय सिंह, नन्द किशोर, सुरेन्द्र और करन शामिल हैं. वहीं फईम नाम का एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.





पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया है कि गैंग में शामिल अजय सिंह, नन्द किशोर, सुरेंद्र और करन पशुओं को पकड़कर जंगल तक पहुंचाने का काम करते थे, जबकि फिदा हुसैन और उसके साथी रात में गोकशी कर सप्लाई का काम करते थे.