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बरेली में गोकशी के आरोप में छह गिरफ्तार; हथियार, रस्सियां और बाइक बरामद, एक आरोपी फरार

हाफिजगंज इंस्पेक्टर प्रवीण सोलंकी ने बताया कि आरोपी फिदा हुसैन पर 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

बरेली में गोकशी के आरोप में छह गिरफ्तार
बरेली में गोकशी के आरोप में छह गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 6:01 PM IST

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बरेली : हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सावरखेड़ा गांव के पास जंगल में चल रहे गौकशी के अवैध नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है. टीम एक आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि गैंग के सरगना पर 25 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

हाफिजगंज इंस्पेक्टर प्रवीण सोलंकी ने प्रेस रिलीज करके बताया कि पुलिस ने गोकशी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है.



पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का सरगना फिदा हुसैन, अशफाक, अजय सिंह, नन्द किशोर, सुरेन्द्र और करन शामिल हैं. वहीं फईम नाम का एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.

पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया है कि गैंग में शामिल अजय सिंह, नन्द किशोर, सुरेंद्र और करन पशुओं को पकड़कर जंगल तक पहुंचाने का काम करते थे, जबकि फिदा हुसैन और उसके साथी रात में गोकशी कर सप्लाई का काम करते थे.



पुलिस का दावा है कि गैंग का सरगना फिदा हुसैन एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ गोकशी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस ने मौके से गोकशी में इस्तेमाल होने वाले हथियार, रस्सियां और दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है. पुलिस के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

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