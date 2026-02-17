ETV Bharat / state

जालौन में टीचर की हत्या का खुलासा; रुपये के लेन-देन में डाटा केबल से गला घोंटा, बुआ का बेटा समेत 6 गिरफ्तार

जालौन : टीचर की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी और एक महिला समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने रुपये के लेन-देन को लेकर डाटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. मुख्य आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि हत्या के आरोप में रिंकू (32), कुलदीप (38), नीशू वर्मा (23), राजकुमार (33), अभि (23) और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. झांसी के रहने वाले राघवेंद्र सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे. उनकी ड्यूटी बीएलओ के रूप में भी लगी थी. बताया गया कि उन्होंने अपने बुआ के बेटे कृष्णपाल उर्फ कुलदीप को रुपये उधार दिए थे. रुपये मांगने पर वह टालमटोल कर रहा था.



राघवेंद्र का एक मुकदमा चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें पैसों की आवश्यकता थी. 10 फरवरी को कुलदीप ने फोन कर रुपये लौटाने की बात कही थी. राघवेंद्र अपनी स्कूटी वहीं छोड़कर उसके साथ कार में बैठ गए. रास्ते में कुलदीप के अन्य साथी भी कार में सवार हो गए.

आरोप है कि सभी लोग मध्य प्रदेश के सेवड़ा क्षेत्र में एक नलकूप पर पहुंचे, जहां राघवेंद्र को शराब पिलाई गई. और उसका आपत्तिजनक फोटो बना लिया. राघवेंद्र ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए.

पुलिस को शव लावारिस हालत में मिला था. 11 फरवरी को राघवेंद्र के परिजनों ने नदीगांव थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस मध्य प्रदेश पहुंची और दफनाए गए शव को निकलवाकर परिजनों से शिनाख्त कराई थी.