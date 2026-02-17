ETV Bharat / state

जालौन में टीचर की हत्या का खुलासा; रुपये के लेन-देन में डाटा केबल से गला घोंटा, बुआ का बेटा समेत 6 गिरफ्तार

जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जालौन : टीचर की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी और एक महिला समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने रुपये के लेन-देन को लेकर डाटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. मुख्य आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि हत्या के आरोप में रिंकू (32), कुलदीप (38), नीशू वर्मा (23), राजकुमार (33), अभि (23) और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. झांसी के रहने वाले राघवेंद्र सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे. उनकी ड्यूटी बीएलओ के रूप में भी लगी थी. बताया गया कि उन्होंने अपने बुआ के बेटे कृष्णपाल उर्फ कुलदीप को रुपये उधार दिए थे. रुपये मांगने पर वह टालमटोल कर रहा था.


राघवेंद्र का एक मुकदमा चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें पैसों की आवश्यकता थी. 10 फरवरी को कुलदीप ने फोन कर रुपये लौटाने की बात कही थी. राघवेंद्र अपनी स्कूटी वहीं छोड़कर उसके साथ कार में बैठ गए. रास्ते में कुलदीप के अन्य साथी भी कार में सवार हो गए.

आरोप है कि सभी लोग मध्य प्रदेश के सेवड़ा क्षेत्र में एक नलकूप पर पहुंचे, जहां राघवेंद्र को शराब पिलाई गई. और उसका आपत्तिजनक फोटो बना लिया. राघवेंद्र ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए.

पुलिस को शव लावारिस हालत में मिला था. 11 फरवरी को राघवेंद्र के परिजनों ने नदीगांव थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस मध्य प्रदेश पहुंची और दफनाए गए शव को निकलवाकर परिजनों से शिनाख्त कराई थी.



उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी कुलदीप लगातार ठिकाना बदल रहा था और ट्रेनों से यात्रा कर रहा था. लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया. पांच आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जैसे ही शिक्षक की गुमशुदगी और संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने की सूचना मिली, पुलिस ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया. तत्काल कई टीमें गठित कर सर्विलांस और एसओजी को सक्रिय किया गया. तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध हत्या, साजिश, साक्ष्य मिटाने सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. सभी अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है.

यह भी पढ़ें : प्रेम विवाह बना काल, पत्नी से मिलने ससुराल आए पति की पीट-पीटकर हत्या

TAGGED:

HAMIRPUR NEWS
SIX ARRESTED IN JALAUN
TEACHER MURDER IN JALAUN
UP CRIME NEWS
HAMIRPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.