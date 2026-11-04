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आंखों में मिर्च पाउडर डालकर की 70 लाख रुपये की लूट: छह आरोपी गिरफ्तार, 30.23 लाख रुपये बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तरी जिले की पुलिस ने रूप नगर इलाके में हुई 70 लाख रुपये की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 लाख 23 हजार रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक काला बैग, तीन डेबिट कार्ड व एक पैन कार्ड बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक ऐसा शख्स भी शामिल है, जिसने कथित तौर पर चांदनी चौक के कूचा महाजनी इलाके में नकदी के लेन-देन व आवाजाही की जानकारी जुटाकर पूरी वारदात की साजिश रची थी. पुलिस दो अन्य संदिग्धों पवन व वकील की तलाश कर रही है.

उत्तरी जिले की डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि बीते 24 अक्टूबर को शिकायतकर्ता अपने बॉस के निर्देश पर मायापुरी से स्कूटी लेकर चांदनी चौक स्थित कूचा घासी राम, कूचा महाजनी पहुंचा था. वहां से उसने 70 लाख रुपये की नकदी इकट्ठा कर उसे काले बैग में रखकर वापस मायापुरी के लिए रवाना हुआ. रात करीब साढ़े नौ बजे जब वह गुलाबी बाग अंडरपास और रोशनआरा पार्क के पास डीएन रोड पर पहुंचा, तो मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों में से एक ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया, जबकि अन्य दो ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद आरोपी नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

निहारिका भट्ट, डीसीपी (ETV BHARAT)

इस मामले में 26 अक्टूबर को थाना रूप नगर में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने कूचा महाजनी इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो दो मोटरसाइकिल शिकायतकर्ता की स्कूटी का पीछा करती दिखाई दीं. तकनीकी निगरानी व कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की गई. इसके बाद दिल्ली, राजस्थान व बिहार में छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने 29 अक्टूबर को राजस्थान के भिवाड़ी से योगेश कुमार को गिरफ्तार कर 1.53 लाख रुपये बरामद किए. उसी दिन दिल्ली के बुराड़ी से सीतू को गिरफ्तार कर 11.80 लाख रुपये बरामद किए गए. वहीं 30 अक्टूबर को बिहार से चंदन कुमार, सुभोभन उर्फ सोनू व मनीष कुमार उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से क्रमश: 2.50 लाख, एक लाख व 5.29 लाख रुपये बरामद हुए. इसके बाद 31 अक्टूबर को चांदनी चौक के बल्लीमारान इलाके से मंटू यादव को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर घर से आठ लाख 10 हजार रुपये और एक काला बैग बरामद हुआ.

पूछताछ में सामने आया कि मंटू यादव कूचा महाजनी की एक दुकान पर क्लीनर का काम करता था. इस दौरान उसे नकदी लेकर आने-जाने वाले लोगों की जानकारी हो गई थी. आरोप है कि उसने अपने सहयोगी वकील की मदद से अन्य आरोपियों को एकजुट कर लूट की साजिश रची. मंटू ने लूट की रकम में से तीन लाख एक हजार रुपये अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराने की बात भी बताई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी सीतू पहले भी लूट के छह मामलों में संलिप्त रहा है. पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी व लूटी गई शेष रकम बरामद करने के प्रयास कर रही है.