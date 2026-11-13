खड़ी ट्रेनों के जनरेटर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा; 6 आरोपी गिरफ्तार, 1200 लीटर डीजल बरामद
पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात मयंक पाठक ने शुकवार को प्रेसवार्ता में दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 5:12 PM IST
सहारनपुर : जिले में रेलवे की खड़ी ट्रेनों के जनरेटर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का नागल पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1200 लीटर चोरी का डीजल, कई खाली कैन और पिकअप गाड़ी बरामद की है. पकड़े गए आरोपियों में तीन सहारनपुर और तीन बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले बताए गए हैं.
पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य नागल रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के जनरेटर से डीजल चोरी कर उसे कैनों में भरकर पिकअप के जरिए ठिकाने लगाने जा रहे थे. पूछताछ में आरोपियों ने पिलखनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से भी करीब 180 लीटर डीजल चोरी करने की बात कबूल की है.
पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात मयंक पाठक ने शुकवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 12 नवंबर को नागल थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान रेलवे रोड स्थित पुल के पास पुलिस टीम को हाईवे की ओर जाती एक संदिग्ध पिकअप दिखाई दी.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाहन को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें बड़ी संख्या में प्लास्टिक की कैन रखी मिलीं. कैन में डीजल भरा हुआ था. पुलिस ने पिकअप सवार लोगों से डीजल के बिल और संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई वैध कागजात नहीं दिखा सके. इसके बाद पुलिस ने वाहन में सवार सभी छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.
उन्होंने कहा कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मिलकर रेलवे स्टेशनों और आस-पास खड़ी ट्रेनों के इंजन में लगे जनरेटर से डीजल चोरी करते थे. 12 नवंबर की रात नागल रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को निशाना बनाकर बड़ी मात्रा में डीजल निकाला गया था. इसके बाद चोरी के डीजल को अलग-अलग क्षमता वाली कैनों में भरकर पिकअप में लाद लिया गया. आरोपी इसे बेचने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रेलवे पुल के पास पुलिस की चेकिंग में पकड़े गए.
आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि चोरी किए गए डीजल को अब्दुल्ला के माध्यम से बेचा जाता था. गिरोह के सदस्य मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते और बाद में डीजल बेचकर मुनाफा कमाते थे. पुलिस के मुताबिक, बरामद पिकअप भी अब्दुल्ला के नाम पर पंजीकृत है.
जांच के दौरान गिरोह ने पिलखनी में हुई एक अन्य वारदात का भी खुलासा किया. आरोपियों ने बताया कि करीब चार से पांच दिन पहले पिलखनी में खड़ी ट्रेन के इंजन के जनरेटर से लगभग 180 लीटर डीजल चोरी किया था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने इससे पहले रेलवे की किन-किन ट्रेनों को निशाना बनाया और चोरी का डीजल किन लोगों को बेचा गया.
पुलिस ने पिकअप की तलाशी में 40-40 लीटर क्षमता वाली 21 कैन बरामद कीं, जिनमें कुल 840 लीटर डीजल मिला. इसके अलावा 60 लीटर क्षमता वाली दो कैनों में 120 लीटर डीजल भरा हुआ था. इस तरह कुल 1200 लीटर डीजल बरामद किया गया. इनके साथ तीन खाली कैन भी मिले हैं, जिनमें एक 40 लीटर और दो 60 लीटर क्षमता की बताई गई हैं.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सहारनपुर निवासी अब्दुल्ला, जुलफान, फरमान और दिलनवाज तथा बिहार के मोतिहारी निवासी जोगिंद्र साहनी और अवधेश साहनी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, अब्दुल्ला के खिलाफ सरसावा थाने में वर्ष 2025 में आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत मुकदमा दर्ज है. वहीं, फरमान के खिलाफ वर्ष 2020 और 2026 में मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है. अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि रेलवे की संपत्ति को निशाना बनाकर डीजल चोरी करने वाले इस गिरोह से पूछताछ जारी है. जांच में चोरी के डीजल के खरीदारों और गिरोह के अन्य संभावित संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
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