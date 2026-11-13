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खड़ी ट्रेनों के जनरेटर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा; 6 आरोपी गिरफ्तार, 1200 लीटर डीजल बरामद

पुलिस गिरफ्त में छह आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : जिले में रेलवे की खड़ी ट्रेनों के जनरेटर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का नागल पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1200 लीटर चोरी का डीजल, कई खाली कैन और पिकअप गाड़ी बरामद की है. पकड़े गए आरोपियों में तीन सहारनपुर और तीन बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले बताए गए हैं.

एसपी देहात मयंक पाठक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य नागल रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के जनरेटर से डीजल चोरी कर उसे कैनों में भरकर पिकअप के जरिए ठिकाने लगाने जा रहे थे. पूछताछ में आरोपियों ने पिलखनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से भी करीब 180 लीटर डीजल चोरी करने की बात कबूल की है.

पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात मयंक पाठक ने शुकवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 12 नवंबर को नागल थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान रेलवे रोड स्थित पुल के पास पुलिस टीम को हाईवे की ओर जाती एक संदिग्ध पिकअप दिखाई दी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाहन को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें बड़ी संख्या में प्लास्टिक की कैन रखी मिलीं. कैन में डीजल भरा हुआ था. पुलिस ने पिकअप सवार लोगों से डीजल के बिल और संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई वैध कागजात नहीं दिखा सके. इसके बाद पुलिस ने वाहन में सवार सभी छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

उन्होंने कहा कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मिलकर रेलवे स्टेशनों और आस-पास खड़ी ट्रेनों के इंजन में लगे जनरेटर से डीजल चोरी करते थे. 12 नवंबर की रात नागल रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को निशाना बनाकर बड़ी मात्रा में डीजल निकाला गया था. इसके बाद चोरी के डीजल को अलग-अलग क्षमता वाली कैनों में भरकर पिकअप में लाद लिया गया. आरोपी इसे बेचने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रेलवे पुल के पास पुलिस की चेकिंग में पकड़े गए.



आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि चोरी किए गए डीजल को अब्दुल्ला के माध्यम से बेचा जाता था. गिरोह के सदस्य मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते और बाद में डीजल बेचकर मुनाफा कमाते थे. पुलिस के मुताबिक, बरामद पिकअप भी अब्दुल्ला के नाम पर पंजीकृत है.