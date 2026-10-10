ETV Bharat / state

मथुरा में फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार; युवक को झूठे केस में जेल भेजने की दी धमकी, पुलिस गिरफ्त में छह आरोपी

मथुरा में फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

मथुरा : जनपद के यमुना पार थाना पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को धमकाने और वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरोह के सदस्यों पर युवक से गाली गलौज करने और आजीवन कारावास के झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी देकर डराने का आरोप है. पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आईकार्ड, लैपटॉप, पैनकार्ड, छह मोबाइल, दो चार पहिया वाहन भी बरामद किये हैं.

जानकारी के मुताबिक, जनपद के यमुना पार थाना क्षेत्र में नौ अक्टूबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि सिरोहा मोड पर कुछ लोग अपने आपको सीबीआई का अधिकारी बता रहे हैं. घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की.