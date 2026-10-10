मथुरा में फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार; युवक को झूठे केस में जेल भेजने की दी धमकी, पुलिस गिरफ्त में छह आरोपी
सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से फर्जी आईकार्ड और दो चार पहिया वाहन भी बरामद हुए है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:03 PM IST
मथुरा : जनपद के यमुना पार थाना पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को धमकाने और वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरोह के सदस्यों पर युवक से गाली गलौज करने और आजीवन कारावास के झूठे केस में जेल भिजवाने की धमकी देकर डराने का आरोप है. पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आईकार्ड, लैपटॉप, पैनकार्ड, छह मोबाइल, दो चार पहिया वाहन भी बरामद किये हैं.
जानकारी के मुताबिक, जनपद के यमुना पार थाना क्षेत्र में नौ अक्टूबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि सिरोहा मोड पर कुछ लोग अपने आपको सीबीआई का अधिकारी बता रहे हैं. घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की.
पुलिस को संदेह हुआ तो वह मौके पर मौजूद छह लोगों को पकड़कर थाने ले आई और पूछताछ की. पुलिस ने जांच की तो सभी लोग फर्जी निकले, जिनके पास से दो आईकार्ड भी बरामद किए गए. पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी स्टीकर लगी हुई गाड़ी भी बरामद की गई है. आरोप है कि आरोपी व्यापारियों से चौथ वसूली करते थे.
पुलिस ने गाजियाबाद के रहने वाले सूरज कुमार, कुलदीप यादव, गुरुग्राम के रहने वाले करन राणा, मथुरा के रहने वाले सोनू, दिल्ली के रहने वाले कुणाल और मथुरा के रहने वाले रवि को गिरफ्तार किया है.
थाना जमुनापार पुलिस टीम द्वारा फर्जी सीबाईआई अधिकारी बनकर चौथ वसूली करने वाले गैंग के 06 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार । @Uppolice @digrangeagra @adgzoneagra https://t.co/2dwKb1Uf8d— MATHURA POLICE (@mathurapolice) October 10, 2026
सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि 9 अक्टूबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि सीबीआई के अधिकारी बनकर कुछ लोग धमका रहे हैं और पैसे की डिमांड की जा रही है. पुलिस ने मौके से छह लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से फर्जी आईकार्ड बरामद हुए हैं. आरोपियों के पास से छह मोबाइल, एटीएम कार्ड, पैनकार्ड और दो चार पहिया वाहन भी बरामद हुए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है.
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