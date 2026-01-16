ETV Bharat / state

दून विवि में हिंदू अध्ययन केंद्र तेजी से ले रहा विस्तार, 6 नए पदों को मंजूरी, आएगी शिक्षा क्रांति

हिंदू अध्ययन केंद्र में हिंदू धर्म, दर्शन, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा पर संगठित, शोध और अकादमिक अध्ययन को बढ़ावा देने का लक्ष्य

HINDU STUDIES CENTER DEHRADUN
हिंदू अध्ययन केंद्र तेजी से ले रहा विस्तार (Etv Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 16, 2026

किरनकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्ता संभालने के बाद से ही लगातार प्रदेश में हिंदू अध्ययन केंद्र खोलने की बात कहते रहे हैं. ऐसे में 15 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में आखिरकार सीएम धामी की कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी. इस पर काम इतनी तेजी से हो रहा है कि एमए हिंदू अध्ययन केंद्र का पाठ्क्रम 2025-2026 सत्र से ही शुरू हो चुका है. अब प्रोफेसर और अन्य पद भरे जाने के बाद इसमें और तेजी आ जाएगी.

दून विवि में हिंदू अध्ययन केंद्र: राजधानी देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में अब पूरी तरीके से हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है. इस केंद्र के माध्यम से हिंदू धर्म, दर्शन, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा पर संगठित, शोध और अकादमिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जाएगा. राज्य में ये पहल पहली बार हो रहा है.

क्या है हिंदू अध्ययन केंद्र और क्यों जरूरी है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि-

अध्ययन केंद्र का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक बातें नहीं हैं. इसका उद्देश्य है भारत की उस सोच को समझना, जो हजारों साल से समाज को दिशा देती आ रही है. इसमें जीवन के सवाल नैतिकता, समाज, प्रकृति, इंसान और उसके कर्तव्यों से जुड़ी बातें शामिल होती हैं. सरल शब्दों में कहें, तो यह केंद्र यह समझाने की कोशिश करेगा, कि हमारी पुरानी किताबें, परंपराएं और विचार आज के समय में कैसे काम आते हैं और उनसे क्या सीखा जा सकता है. हम इस दिशा में पहले से ही काम कर रहे थे. यही कारण है कि तुरंत इसको लागू भी किया जा रहा है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

सीएम बोले भारतीय संस्कृति को गहराई से समझेंगे छात्र: सीएम धामी ने कहा कि दून विश्वविद्यालय में बनने वाला यह केंद्र छात्रों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है. यहां पढ़ने वाले छात्र भारतीय संस्कृति को गहराई से समझ सकेंगे. अपने इतिहास और परंपराओं से जुड़ पाएंगे. समाज और जीवन को देखने का संतुलित नजरिया विकसित कर सकेंगे. इसके अलावा समय-समय पर होने वाले कार्यक्रमों, व्याख्या और चर्चाओं से आम लोग भी जुड़ सकेंगे. आज के समय में इतिहास को जानना बेहद जरूरी है. आज के समय में जब नई पीढ़ी तेजी से बदल रही और दुनिया से जुड़ रही है, ऐसे में अपनी परंपरा सोच और संस्कृति को समझना भी जरूरी माना जा रहा है. इसी सोच के साथ दून विश्वविद्यालय में यह केंद्र शुरू किया जा रहा है.

हिंदू अध्ययन केंद्र में होंगे इतने पद: इस बाबत जानकारी देते हुए गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि-

हिंदू अध्ययन केंद्र को सही तरीके से चलाने और शिक्षा दीक्षा के लिए इसमें अलग से 6 पद सृजित हो रहे हैं. एक-एक पद प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का होगा. दो पद असिस्टेंट प्रोफेसर और कुछ आउटसोर्स के माध्यम से भी शिक्षक रखे जाएंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में साफ कहा है कि इसको बेहद गंभीरता से और जल्द से जल्द राज्य में शुरू किया जाए.
-शैलेश बगोली, गृह सचिव, उत्तराखंड-

देश का दूसरा केंद्र होगा, क्या मिलेगा फायदा? राज्य में हिंदू अध्ययन केंद्र खोलने को लेकर सरकार कई जगहों पर अध्ययन भी कर चुकी है. कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि-

देश में दूसरा हिंदू अध्ययन केंद्र अगर हमारे राज्य में खुल रहा है, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता. अब तक हम BHU के बारे में ही सुनते आए हैं. हालांकि उसका इतिहास और परंपरा बेहद गौरवशाली है, लेकिन शुरुआत हमारे राज्य ने भी की है, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता. जब यहां पर वेद पुराण भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपराओं से संबंधित अध्ययन करने के लिए छात्र-छात्राएं न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों से आएंगे, तो यहां का माहौल छात्रों को और पसंद आएगा.
-सतपाल महाराज, संस्कृति मंत्री, उत्तराखंड-

संस्कृति मंत्री बोले उत्तराखंड में दिखेगी शिक्षा क्रांति: संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड के शिक्षण संस्थान और मौसम पहले से ही लोगों को बेहद पसंद आता है. यही कारण है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एजुकेशन हब है. अब दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति भी हमारे उत्तराखंड में दिख सकती है.

आपको बता दें कि इस हिंदू अध्ययन केंद्र में रामायण और महाभारत रामायण के साथ ही वेद-उपनिषदों के बारे में भी छात्र-छात्राओं को अध्ययन करवाया जाएगा. साल 2025 साल 2026 के लिए एमए सेमेस्टर शुरू किया जा रहा है.

उत्तराखंड के लिए क्यों खास है यह कदम: उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है. यह राज्य ऋषि, मुनियों, आश्रमों, मंदिरों और साधना की परंपरा से जुड़ा रहा है. चारधाम, गंगा-यमुना, बदरीनाथ, केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थल उत्तराखंड की पहचान हैं. ऐसे में दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र खुलना राज्य की सांस्कृतिक पहचान के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है. यह केंद्र उत्तराखंड की उस पहचान को पढ़ाई और शोध से जोड़ेगा, जो अब तक अधिकतर आस्था तक सीमित रही है.

इस केंद्र के खुलने से उत्तराखंड को कई तरह से फायदा मिल सकता है. शैक्षणिक फायदा, राज्य में पढ़ाई के नए विषय और मौके बढ़ेंगे, सांस्कृतिक फायदा, युवाओं में अपनी संस्कृति को लेकर समझ और सम्मान बढ़ेगा, शोध और अध्ययन का विकास, अध्यात्म पर्यटन और पहचान राज्य की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला सकती है.

क्या बोले उच्च शिक्षा मंत्री: राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि-

केंद्र में हिंदू परंपराओं और दर्शन के बारे में छात्रों को प्रेरित किया जायेगा. दून विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा. काम हमने शुरू कर दिया है. जल्द ही कॉलेज की वेबसाइट पर इससे जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी. यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और स्थानीय सांस्कृतिक अध्ययन को उच्च शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया है. दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना से छात्रों को भारतीय संस्कृति और दर्शन को औपचारिक अकादमिक ढांचे में समझने का अवसर मिलेगा.
-डॉ धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड-

कुलपति बोलीं हमने पिछले सत्र में 20 प्रवेश लिए हैं: दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल का कहना है कि-

यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज का एक डिपार्टमेंट खोला गया है. हमने पिछले सत्र में 20 प्रवेश भी लिए हैं. केबिनेट के बाद इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पदों को सृजित किया जा रहा है. हमने बीएचयू और डीयू दोनों जगह से तालमेल बैठा कर अपने यहा अध्ययन को आगे बढ़ाया है. अब प्रोफ़ेसर मिलने के बाद छात्रों को और अच्छे से इसका फायदा मिलेगा.
-प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विवि-

