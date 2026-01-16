ETV Bharat / state

लाल किला ब्लास्ट मामले के छह आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 13 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की आरोपी डॉ. शाहीन सईद समेत छह आरोपियों को 13 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने डॉ. शाहीन सईद के अलावा जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया उनमें मुफ्ती इरफान अहमद, जहीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, डॉ. आदिल अहमद, यासिर अहमद डार और डॉ. मुजम्मिल शकील शामिल हैं. 14 जनवरी को कोर्ट ने यासिर अहमद डार के अलावा सभी आरोपियों को शुक्रवार तक की एनआईए हिरासत में भेजा था.

एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. इतना ही नहीं, दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभा. राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया.

वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया. बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर, 2025 को आई 10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 32 लोग घायल हो गए थे.