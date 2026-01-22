ETV Bharat / state

रामपुर में पायल हत्याकांड, पिता-पुत्र समेत छह दोषी करार; टुकड़ों में मिला था शव, जानिये क्या हुआ था?

रामपुर : जिले के चर्चित पायल हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में पिता-पुत्र समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषियों की सजा को लेकर 27 जनवरी की तारीख नियत की है. सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है.



जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि 2018 में एक मामला थाना गंज में दर्ज हुआ था. जिसमें जैनब उर्फ पायल के भाई राहिल खान ने बहन के लापता होने पर मुकदमा दर्ज कराया था. जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) 2019 से इस मामले का ट्रायल चल रहा था और पायल का शव टुकड़ों में मिला था. इसमें कुल छह आरोपी थे. उन सभी छह आरोपियों को गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी करार दिया है.