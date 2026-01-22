रामपुर में पायल हत्याकांड, पिता-पुत्र समेत छह दोषी करार; टुकड़ों में मिला था शव, जानिये क्या हुआ था?
जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि 2018 में थाना गंज में दर्ज हुआ था मुकदमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 8:26 PM IST
रामपुर : जिले के चर्चित पायल हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में पिता-पुत्र समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषियों की सजा को लेकर 27 जनवरी की तारीख नियत की है. सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि 2018 में एक मामला थाना गंज में दर्ज हुआ था. जिसमें जैनब उर्फ पायल के भाई राहिल खान ने बहन के लापता होने पर मुकदमा दर्ज कराया था.
2019 से इस मामले का ट्रायल चल रहा था और पायल का शव टुकड़ों में मिला था. इसमें कुल छह आरोपी थे. उन सभी छह आरोपियों को गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
अब इस मामले में 27 जनवरी को कोर्ट ने तारीख नियत की है, जिसमें सजा को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. उन्होंने बताया कि सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है. इस मामले में पिता ताहिर, पुत्र जहांगीर, दानिश, निसार समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है.
भाई राहिल खान की एफआईआर के मुताबिक, उसकी बहन का रिश्ता जहांगीर के साथ हुआ था. आरोप था कि जहांगीर ने पायल को बिना बताए दूसरी जगह शादी तय कर ली थी. जिसको लेकर पायल ने जहांगीर से नाराजगी जताई थी. इस बात से जहांगीर उसकी बहन पायल से नाराज था.
भाई के मुताबिक, 1 नवंबर 2018 को एक फोन के बाद पायल सहेली के घर जाने की बात कहकर चली जाती है. पायल के शाम तक नहीं लौटने के बाद घरवालों ने उसकी तलाश की. पायल का कहीं पता न चलने पर भाई ने थाना गंज में एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने कोसी नदी किनारे पायल का शव बरामद किया था. पायल का शव टुकड़ों में करके दफनाया गया था.
यह भी पढ़ें : कानपुर के चर्चित कुशाग्र हत्याकांड के हत्यारों को डबल आजीवन कारावास, मृत्यु तक जेल में ही रहेंगे