कैरव अपहरण केस में 6 गिरफ्तार, जमशेदपुर से भी जुड़ा है लिंकः एसएसपी

जमशेदपुर: युवा उद्यमी कैरव अपहरण मामले में पुलिस परत दर परत मामले का खुलासा कर रही है. अब तक इस मामले में कुल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. एसएसपी पीयूष पांडेय ने बताया कि इस मामले में जमशेदपुर का भी लिंक सामने आया है, जिसके तहत दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

बचे लोगों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

दरअसल, जमशेदपुर के बिष्टुपुर सर्किट हॉउस एरिया में रहने वाले उद्यमी देवांग गांधी के बेटे, कैरव गांधी अपहरण मामले में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. 27 जनवरी को कैरव गांधी की घर वापसी के बाद पुलिस की कार्रवाई में बिहार के गयाजी, नालंदा और पटना से कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बाकी के अपराधियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है.

जानकारी देते एसएसपी पीयूष पांडेय (Etv bharat)

अपहरणकर्ताओं ने सुनसान जगह पर छोड़ा था कैरव को

मामले का पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी पीयूष पांडेय ने खुलासा करते हुए बताया पुलिस की दबिश पर अपहरणकर्ता कैरव को जीटी रोड पर आधी रात को छोड़कर फरार हो गए थे. इस मामले में अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर छापेमारी की गई. इस दौरान बिहार के गयाजी से दो, नालंदा से तीन और पटना से एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि गुड्डू सिंह, इमरान आलम और रमीज राजा, कैरव गांधी को हथियार के दम पर अपनी गाड़ी में बैठा दिया था. 29 जनवरी की रात तीनों अपराधी को उक्त स्थान पर ले जाया गया, यहां से दो देसी कट्टे और चार राउंड जिंदा गोली बरामद की गई.