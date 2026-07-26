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वाराणसी में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश; फर्जी आधार कार्ड के जरिए खुलवाते थे बैंक खाते, दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

वाराणसी : सिगरा थाना पुलिस और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने 'Cy-Vazra' अभियान के तहत साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी लोगों को धन का लालच देकर फर्जी आधारकार्ड के जरिए बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को बैंक खाता बेचने का काम करते थे. पुलिस के अनुसार, इन बैंक खातों से देशभर में 21 साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी हैं, जिनमें 76,44,476.97 रुपये की धोखाधड़ी हुई है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और साइबर नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

डीसीपी क्राइम नीतू कादयान ने बताया कि इस गैंग के निशाने पर गरीब वर्ग रहता था. पहले यह लोगों को तलाशते थे, फिर मुफ़्त में बैंक खाता खुलवाने और पैसे का लालच देते थे. उन्होंने बताया कि यह गैंग बाकायदा उस व्यक्ति के नाम पर बैंकों में अकाउंट खुलवाते और उस अकाउंट में घर का पता फर्जी होता था. फर्जी पते के लिए यह आधार का प्रयोग करते थे. उन्होंने बताया कि उस आधार के पते को यह बदल लेते और उसे ही बैंक में जमा करवाकर अकाउंट खुलवा देते थे. पुलिस ने दो महिलाओं समेत आरोपी अनिल कुमार, उमंग कुमार, जितेंद्र कुमार, शोभनाथ को गिरफ्तार किया है.



