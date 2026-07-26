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वाराणसी में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश; फर्जी आधार कार्ड के जरिए खुलवाते थे बैंक खाते, दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, इन बैंक खातों से 21 साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी हैं, जिनमें 76,44,476.97 रुपये की धोखाधड़ी हुई.

पुलिस ने किया खुलासा
पुलिस ने किया खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 10:31 PM IST

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वाराणसी : सिगरा थाना पुलिस और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने 'Cy-Vazra' अभियान के तहत साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी लोगों को धन का लालच देकर फर्जी आधारकार्ड के जरिए बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को बैंक खाता बेचने का काम करते थे. पुलिस के अनुसार, इन बैंक खातों से देशभर में 21 साइबर ठगी की शिकायतें जुड़ी हैं, जिनमें 76,44,476.97 रुपये की धोखाधड़ी हुई है. पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और साइबर नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

डीसीपी क्राइम नीतू कादयान ने बताया कि इस गैंग के निशाने पर गरीब वर्ग रहता था. पहले यह लोगों को तलाशते थे, फिर मुफ़्त में बैंक खाता खुलवाने और पैसे का लालच देते थे. उन्होंने बताया कि यह गैंग बाकायदा उस व्यक्ति के नाम पर बैंकों में अकाउंट खुलवाते और उस अकाउंट में घर का पता फर्जी होता था. फर्जी पते के लिए यह आधार का प्रयोग करते थे. उन्होंने बताया कि उस आधार के पते को यह बदल लेते और उसे ही बैंक में जमा करवाकर अकाउंट खुलवा देते थे. पुलिस ने दो महिलाओं समेत आरोपी अनिल कुमार, उमंग कुमार, जितेंद्र कुमार, शोभनाथ को गिरफ्तार किया है.


उन्होंने बताया कि इस तरह से इन्होंने वाराणसी में दर्जनों लोगों के खाते खुलवाए. जैसे ही खाता खुलता और खाते के उपभोक्ता के नाम से चेक, एटीएम कार्ड और किट जारी होता वैसे हो यह पोस्टमैन के ज़रिए उन्हें अपने कब्जे में ले लेते थे. उसके बाद खाते से जुड़े मोबाइल सिम को पूरी डिटेल मुख्य साइबर अपराधियों को भेज देते थे. उन्होंने बताया कि जिसके बाद खातों पर साइबर क्राइम से ठगी किए गए रुपयों का ट्रांजेक्शन होता था. उन्होंने बताया कि अकाउंट के इस खेल में इस गैंग ने वाराणसी में लगभग 76.44 लाख रुपये की ठगी की थी.

यह भी पढ़ें : UP में साइबर ठगों पर बड़ा एक्शन: कानपुर, रायबरेली और बरेली में 11 गिरफ्तार; करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा


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