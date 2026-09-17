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हनीट्रैप में फंसाया, बंधक बनाकर पीटा और फिर मांगे 70 लाख! मैदान गढ़ी में रंगदारी गैंग का पर्दाफाश

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार, दो खिलौना पिस्तौल और चाकू, पीड़ित का मोबाइल फोन बरामद किया गया है.

मैदान गढ़ी में रंगदारी गैंग का पर्दाफाश
मैदान गढ़ी में रंगदारी गैंग का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2026 at 10:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट के मैदान गढ़ी थाना इलाके में हनीट्रैप, किडनैपिंग, रंगदारी और मारपीट के मामले का खुलासा हुआ है. डीसीपी साउथ अनंत मित्तल के मुताबिक, इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि एक शख्स को ऑनलाइन ऐप के जरिए घरेलू सामान खरीदने के बहाने बुलाया गया, जिसके बाद उसे अगवा कर बंधक बनाया गया और उसके साथ मारपीट की गई. पीड़ित को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ठिकानों पर ले जाया गया. तकनीकी निगरानी के जरिए पीड़ित को एक दिन के भीतर मथुरा से सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

दरअसल, मामला 22 अगस्त का है. मैदान गढ़ी थाने में पवनदीप जोशी के भाई ने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई. डीसीपी साउथ अनंत मित्तल के मुताबिक, जांच में सामने आया कि इंदु उर्फ रियू उर्फ लिसा शर्मा ने ऑनलाइन ऐप के जरिए पवनदीप से संपर्क किया था. घरेलू सामान खरीदने के बहाने उसे मिलने के लिए बुलाया गया. आरोप है कि मुलाकात के बाद इंदु उसे नेब सराय स्थित अपने फ्लैट पर ले गई, जहां जितेंद्र यादव उर्फ जीतू और उसके साथियों ने कथित तौर पर पीड़ित के साथ मारपीट की और उसे बंधक बना लिया.

डीसीपी साउथ अनंत मित्तल (ETV Bharat)

डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने बताया, पीड़ित को बाद में कार से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में ले जाया गया. जांच टीम ने मोबाइल की लोकेशन, सीडीआर और तकनीकी इनपुट के जरिए उसकी तलाश शुरू की. पुलिस को मोबाइल की मूवमेंट पलवल, आगरा और मथुरा की तरफ मिली. इन्हीं इनपुट के आधार पर 23 अगस्त को पीड़ित को मथुरा से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को मथुरा के एक होटल में रखा गया था और वहां से उसके जूते भी बरामद किए गए हैं.

पीड़ित के सुरक्षित मिलने के बाद डीसीपी साउथ अनंत मित्तल के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश तेज की गई. तकनीकी निगरानी और फील्ड इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस टीम को आरोपी जितेंद्र यादव उर्फ जीतू और इंदु उर्फ रियू उर्फ लिसा शर्मा के बारे में जानकारी मिली. 30 अगस्त को पुलिस ने महिपालपुर में रेडिसन होटल के पास कार को ट्रेस किया. पुलिस के मुताबिक, गाड़ी में सवार लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम ने पीछा कर उन्हें रोक लिया. इसके बाद जितेंद्र यादव और इंदु शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच आगे बढ़ी तो डीसीपी साउथ अनंत मित्तल के मुताबिक, इस मामले में शामिल बाकी चार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भानु प्रताप, अज्जू सरकार, राहुल उर्फ बिजेंद्र और नवीन उर्फ चिंटू के तौर पर हुई है. इन चारों को दिल्ली और हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया. इस तरह मामले में नामजद सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार, दो खिलौना पिस्तौल और चाकू, पीड़ित का मोबाइल फोन, दो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किए गए हैं.

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