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हनीट्रैप में फंसाया, बंधक बनाकर पीटा और फिर मांगे 70 लाख! मैदान गढ़ी में रंगदारी गैंग का पर्दाफाश

नई दिल्ली: दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट के मैदान गढ़ी थाना इलाके में हनीट्रैप, किडनैपिंग, रंगदारी और मारपीट के मामले का खुलासा हुआ है. डीसीपी साउथ अनंत मित्तल के मुताबिक, इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि एक शख्स को ऑनलाइन ऐप के जरिए घरेलू सामान खरीदने के बहाने बुलाया गया, जिसके बाद उसे अगवा कर बंधक बनाया गया और उसके साथ मारपीट की गई. पीड़ित को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ठिकानों पर ले जाया गया. तकनीकी निगरानी के जरिए पीड़ित को एक दिन के भीतर मथुरा से सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

दरअसल, मामला 22 अगस्त का है. मैदान गढ़ी थाने में पवनदीप जोशी के भाई ने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई. डीसीपी साउथ अनंत मित्तल के मुताबिक, जांच में सामने आया कि इंदु उर्फ रियू उर्फ लिसा शर्मा ने ऑनलाइन ऐप के जरिए पवनदीप से संपर्क किया था. घरेलू सामान खरीदने के बहाने उसे मिलने के लिए बुलाया गया. आरोप है कि मुलाकात के बाद इंदु उसे नेब सराय स्थित अपने फ्लैट पर ले गई, जहां जितेंद्र यादव उर्फ जीतू और उसके साथियों ने कथित तौर पर पीड़ित के साथ मारपीट की और उसे बंधक बना लिया.

डीसीपी साउथ अनंत मित्तल (ETV Bharat)

डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने बताया, पीड़ित को बाद में कार से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में ले जाया गया. जांच टीम ने मोबाइल की लोकेशन, सीडीआर और तकनीकी इनपुट के जरिए उसकी तलाश शुरू की. पुलिस को मोबाइल की मूवमेंट पलवल, आगरा और मथुरा की तरफ मिली. इन्हीं इनपुट के आधार पर 23 अगस्त को पीड़ित को मथुरा से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को मथुरा के एक होटल में रखा गया था और वहां से उसके जूते भी बरामद किए गए हैं.