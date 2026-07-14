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डाबी से चार माह पहले युवक के अपहरण मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, तीन बाइक जब्त

बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र के चर्चित अपहरण प्रकरण में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए छह और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल तीन मोटरसाइकिलें भी जब्त की. अन्य फरार आरोपियों की तलाश है.

पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि मामला 22 मार्च 2026 का है. कोटा जिले के केवल नगर निवासी प्रकाश बंजारा ने डाबी थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि उसका भाई शेखर साथियों के साथ डाबी स्थित निकुंज होटल पर चाय पीने रुका था. तभी 15 से 20 लोग वहां पहुंचे और उसके भाई व साथियों से मारपीट शुरू कर दी. आरोपी इसके बाद शेखर को जबरन अपने साथ ले गए. घटना की सूचना शेखर के मित्र विनोद ने फोन पर दी. जब प्रकाश ने अपने भाई से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल बंद मिला. रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि आरोपी शेखर के साथ कोई गंभीर वारदात कर सकते हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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