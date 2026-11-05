'मेरे भाई को तेजाब डालकर जिंदा जला दिया', युवक की संदिग्ध मौत पर बहन का आरोप
SIWAN Murder: सिवान में कथित तौर पर युवक को तेजाब डालकर जिंदा जला दिया गया है. रिपोर्ट- इमरोज अहमद
Published : November 5, 2026 at 8:51 PM IST
सिवान: बिहार के सिवान में 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल कायम हो गया. मृतक की बहन ने आरोप लगाया है कि उनके भाई के चेहरे पर तेजाब डालने के बाद उसे उसकी जनरल स्टोर की दुकान के अंदर बंद कर आग लगा दी गई. गंभीर रूप से झुलसे युवक ने इलाज के दौरान सिवान सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया.
दुकान के अंदर युवक को जिंदा जलाया
मृतक की पहचान जीबी नगर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी मोहम्मद जलील हुसैन के पुत्र मोहम्मद नदीम हुसैन (30 वर्ष) के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे घटना की जानकारी मिली थी. सूचना मिलते ही बहन अफसाना खातून अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंची. उस समय नदीम की हालत बेहद गंभीर थी. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
बहन ने तीन लोगों पर जताया संदेह
मृतक की बहन अफसाना खातून का कहना है कि अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने अपने भाई से घटना के संबंध में पूछताछ की थी. नदीम ने तीन लोगों के शामिल होने की बात बताई थी लेकिन गंभीर हालत के कारण वह किसी का नाम नहीं बता सका. अफसाना ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की पहचान करने और उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. मृतक की बहन ने कहा कि उसके चेहरे पर तेजाब फेंककर माचिस मारकर दुकान का शटर गिरा दिया.
"शाम को 7 बजे मेरा भाई दुकान में बैठा था. कोई लड़का आया तीन, बोल रहे थे तीन. बस इतना ही बोले थे, कोई नाम नहीं बताया. 8 बजे खबर मिली की तुम्हारा भाई जल गया. उसके बाद वहां आए और उसको लेकर अस्पताल ले जा रहे थे. रास्ते में वो बोला कि चाबी दुकान पर ही है. मैं बोली कि भाई कौन-कौन तुम्हारे साथ कांड किया तो बोली तीन. इसके बाद कुछ समझ नहीं आया. आवाज उसका घड़-घड़ करने लगा."- अफसाना खातून, मृतक की बहन
शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजन शव लेकर चौकी हसन पंचायत के अलावलपुर गांव पहुंचे. जहां सड़क पर शव रखकर लोगों ने जमकर बवाल काटा. आक्रोशित परिजनों ने जीबी नगर थानाध्यक्ष को निलंबित करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग की. परिजनों ने कहा कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता, तबतक वे शव नहीं हटाएंगे.
जी০बी০ नगर थाना क्षेत्र में जली अवस्था में मिले व्यक्ति के संबंध में अपडेट l #SiwanPolice #HainTaiyaarHum #Biharpolice #biharhomedept #siwannews @bihar_police https://t.co/2RYpu4LmkH— SIWAN POLICE (@sp_siwan) November 5, 2026
एसडीओ और एसडीपीओ ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलने पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष कुमार गुप्ता और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझाकर स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया. एसडीओ ने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
"मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी."- आशुतोष कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर
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