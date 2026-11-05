ETV Bharat / state

'मेरे भाई को तेजाब डालकर जिंदा जला दिया', युवक की संदिग्ध मौत पर बहन का आरोप

सिवान में युवक की हत्या ( ETV Bharat )

दुकान के अंदर युवक को जिंदा जलाया

मृतक की पहचान जीबी नगर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी मोहम्मद जलील हुसैन के पुत्र मोहम्मद नदीम हुसैन (30 वर्ष) के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे घटना की जानकारी मिली थी. सूचना मिलते ही बहन अफसाना खातून अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंची. उस समय नदीम की हालत बेहद गंभीर थी. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

सिवान में दुकान के अंदर युवक को जिंदा जलाया (ETV Bharat) बहन ने तीन लोगों पर जताया संदेह

मृतक की बहन अफसाना खातून का कहना है कि अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने अपने भाई से घटना के संबंध में पूछताछ की थी. नदीम ने तीन लोगों के शामिल होने की बात बताई थी लेकिन गंभीर हालत के कारण वह किसी का नाम नहीं बता सका. अफसाना ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की पहचान करने और उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. मृतक की बहन ने कहा कि उसके चेहरे पर तेजाब फेंककर माचिस मारकर दुकान का शटर गिरा दिया. "शाम को 7 बजे मेरा भाई दुकान में बैठा था. कोई लड़का आया तीन, बोल रहे थे तीन. बस इतना ही बोले थे, कोई नाम नहीं बताया. 8 बजे खबर मिली की तुम्हारा भाई जल गया. उसके बाद वहां आए और उसको लेकर अस्पताल ले जा रहे थे. रास्ते में वो बोला कि चाबी दुकान पर ही है. मैं बोली कि भाई कौन-कौन तुम्हारे साथ कांड किया तो बोली तीन. इसके बाद कुछ समझ नहीं आया. आवाज उसका घड़-घड़ करने लगा."- अफसाना खातून, मृतक की बहन