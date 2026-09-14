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'मेला जाने की बात कहकर घर से बुलाया..' चाकू गोदकर कर दी हत्या, 12 घंटे में दो हत्याओं से दहला सिवान

सिवान: बिहार के सिवान में मौनिया बाबा मेले के बीच जीबी नगर थाना क्षेत्र में महज 12 घंटे के अंतराल में दो युवकों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. दोनों घटनाओं में एक समान बात सामने आ रही है कि युवकों को घर से बाहर बुलाकर ले जाया गया और बाद में उनकी हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया गया. एक वारदात नथनपुरा गांव में हुई, जबकि दूसरी घटना सकरा खमौरी गांव में सामने आई.

मेला जाने की बात कहकर रोहित को घर से बुलाया

लगातार हुई दो हत्याओं ने पुलिस की गश्ती, निगरानी और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सकरा खमौरी गांव निवासी लालबाबू यादव का 23 वर्षीय बेटा रोहित यादव रविवार शाम अपने घर पर था. इसी दौरान कुछ युवक उसे मौनिया बाबा मेला घूमने चलने की बात कहकर घर से बुलाकर ले गए. रोहित ने भी परिजनों को मेला जाने की जानकारी दी और उनके साथ चला गया.

रात काफी देर तक जब रोहित वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों को चिंता हुई. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन बंद मिला. इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने आसपास के इलाकों में रातभर उसकी खोजबीन की, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं मिल सका.

सुबह झाड़ियों में मिला युवक का शव

सोमवार सुबह गांव के कुछ लोग घर के पीछे झाड़ियों की तरफ गए. इसी दौरान उन्हें वहां एक युवक का शव दिखाई दिया. शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने पर रोहित के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान रोहित यादव के रूप में की. परिजनों के मुताबिक, उसके शरीर पर चाकू से हमला किए जाने के निशान थे. घटना की जानकारी मिलते ही जीबी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल की जांच की. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि रोहित को घर से बुलाकर कौन लोग ले गए थे और हत्या के पीछे की वजह क्या थी. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर आवेदन लिया जा रहा है. प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है.