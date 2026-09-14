'मेला जाने की बात कहकर घर से बुलाया..' चाकू गोदकर कर दी हत्या, 12 घंटे में दो हत्याओं से दहला सिवान
सिवान में मौनिया बाबा मेले के बीच 12 घंटे में दो युवकों की हत्या से सनसनी, पुलिस गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे. रिपोर्ट-इमरोज
Published : September 14, 2026 at 6:55 PM IST
सिवान: बिहार के सिवान में मौनिया बाबा मेले के बीच जीबी नगर थाना क्षेत्र में महज 12 घंटे के अंतराल में दो युवकों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. दोनों घटनाओं में एक समान बात सामने आ रही है कि युवकों को घर से बाहर बुलाकर ले जाया गया और बाद में उनकी हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया गया. एक वारदात नथनपुरा गांव में हुई, जबकि दूसरी घटना सकरा खमौरी गांव में सामने आई.
मेला जाने की बात कहकर रोहित को घर से बुलाया
लगातार हुई दो हत्याओं ने पुलिस की गश्ती, निगरानी और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सकरा खमौरी गांव निवासी लालबाबू यादव का 23 वर्षीय बेटा रोहित यादव रविवार शाम अपने घर पर था. इसी दौरान कुछ युवक उसे मौनिया बाबा मेला घूमने चलने की बात कहकर घर से बुलाकर ले गए. रोहित ने भी परिजनों को मेला जाने की जानकारी दी और उनके साथ चला गया.
रात काफी देर तक जब रोहित वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों को चिंता हुई. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन बंद मिला. इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने आसपास के इलाकों में रातभर उसकी खोजबीन की, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं मिल सका.
सुबह झाड़ियों में मिला युवक का शव
सोमवार सुबह गांव के कुछ लोग घर के पीछे झाड़ियों की तरफ गए. इसी दौरान उन्हें वहां एक युवक का शव दिखाई दिया. शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने पर रोहित के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान रोहित यादव के रूप में की. परिजनों के मुताबिक, उसके शरीर पर चाकू से हमला किए जाने के निशान थे. घटना की जानकारी मिलते ही जीबी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.
एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य
हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल की जांच की. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि रोहित को घर से बुलाकर कौन लोग ले गए थे और हत्या के पीछे की वजह क्या थी. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर आवेदन लिया जा रहा है. प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है.
12 घंटे पहले नथनपुरा में भी हुई थी हत्या
रोहित यादव की हत्या से करीब 12 घंटे पहले इसी थाना क्षेत्र के नथनपुरा गांव में भी एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने की घटना सामने आई थी. उस मामले में भी हत्या के बाद युवक का शव झाड़ियों में फेंके जाने की बात सामने आई है. एक ही थाना क्षेत्र में कुछ घंटों के भीतर दो युवकों की हत्या से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है. लोगों का सवाल है कि जब इलाके में मौनिया बाबा मेले को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की बात कही गई थी, तब इतनी गंभीर घटनाएं कैसे हो गईं.
मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल
मौनिया बाबा मेले में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और पुलिस गश्ती के इंतजाम किए गए थे. ऐसे में मेले में जाने के बहाने युवकों को घर से बुलाकर ले जाना और कुछ समय बाद उनकी हत्या कर देना सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है. स्थानीय लोगों के बीच पुलिस की गश्ती और संवेदनशील इलाकों में निगरानी को लेकर चर्चा है. लगातार हुई दोनों घटनाओं के बाद अब पुलिस के सामने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के साथ-साथ इलाके में लोगों का भरोसा बहाल करने की चुनौती भी है.
''सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.''- मनोज कुमार, थाना प्रभारी
आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती
दो हत्याओं के बाद पुलिस दोनों मामलों की कड़ियों को जोड़कर जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई आपसी संबंध है या दोनों वारदात अलग-अलग कारणों से हुई हैं.
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