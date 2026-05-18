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सिवान में 20 लाख सोना लूट के आरोपी का एनकाउंटर, दोनों घुटनों में लगी गोली

सिवान में एनकाउंटर : गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिसवन थाना क्षेत्र के चांदपुर घुरघाट निवासी श्रीनिवास सिंह के पुत्र अंकित कुमार सिंह (26) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार अंकित 6 मई को जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर बाजार स्थित एक सोना दुकान में हुई करीब 20 लाख रुपये की लूट की घटना में शामिल था.

सिवान: बिहार के सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. एनकाउंटर में सोना लूटकांड के एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है. जिसके बाद उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया है.

सोना लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल : सिवान पुलिस के मुताबिक, टीम को आरोपी की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई. आरोपी अंकित अपने एक साथी के साथ सिवान की आ रहा था. तभी उसने पुलिस को देख गोली चला दी.

गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा : इसी दौरान पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की. पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. फायरिंग में पुलिस की गोली आरोपी के दोनों घुटनों में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. जिसके बाद पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

सिवान में 20 लाख सोना लूट के आरोपी का एनकाउंटर (ETV Bharat)

आरोपी के पैरों में लगी गोली, पटना रेफर : घटना के बाद उसे पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि गोली आरोपी के घुटनों को पार गई थी. जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. पुलिस लूटकांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं.

''पुलिस को सूचना मिली थी कि सोना लूटकांड का आरोपी मैरवा की तरह आ रहा है. जिसके बाद पुलिस की टीम सतर्क हो गई. इस दौरान तितरा बाजार के पास पुलिस को देख फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.'' - पूरन कुमार झा, एसपी, सिवान