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बिहार में पेट्रोल मांगने आए बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग के सिर में सटाकर मारी गोली

सीवान : बिहार के सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र में पेट्रोल को लेकर हुए विवाद में बाइक सवार अपराधियों ने एक वृद्ध दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक बुजुर्ग का नाम अमर सिंह था. अभी तक पुलिस को परिजनों की ओर से कोई आवेदन नहीं दिया गया है. इसलिए अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी है. पुलिस अपनी ओर से जांच कर रही है.

सीवान में हत्या से सनसनी : घटना दरौली थाना क्षेत्र के विसवानिया मकरी टोला गांव की है. रविवार रात करीब 8 बजे बाइक पर सवार कुछ युवक विसवानिया बाजार स्थित एक छोटी गुमटी पर पहुंचे. वहां डीजल-पेट्रोल बेच रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार अमर सिंह से अपराधियों की किसी बात को लेकर बहस हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अपराधियों ने वृद्ध को सिर में सटाकर गोली मार दी और मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

''मृतक की छोटी सी दुकान है, जो पेट्रोल वगैरा और भी कुछ जनरल सामान बेचते हैं. अचानक दो की संख्या में अपराधी आए थे और सामान लेने के बाद पैसे को लेकर कहा-सुनी हुई. उसके बाद उन लोगों ने उसे गोली मार दी. जिसकी वजह से मौत हो गई थी. अभी तक परिजनों की तरफ से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.''- विवेक कुमार, दरौली थाना प्रभारी