बिहार में पेट्रोल मांगने आए बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग के सिर में सटाकर मारी गोली
सीवान में पेट्रोल के मामूली विवाद में बुजुर्ग की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है-
Published : June 15, 2026 at 3:26 PM IST
सीवान : बिहार के सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र में पेट्रोल को लेकर हुए विवाद में बाइक सवार अपराधियों ने एक वृद्ध दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक बुजुर्ग का नाम अमर सिंह था. अभी तक पुलिस को परिजनों की ओर से कोई आवेदन नहीं दिया गया है. इसलिए अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी है. पुलिस अपनी ओर से जांच कर रही है.
सीवान में हत्या से सनसनी : घटना दरौली थाना क्षेत्र के विसवानिया मकरी टोला गांव की है. रविवार रात करीब 8 बजे बाइक पर सवार कुछ युवक विसवानिया बाजार स्थित एक छोटी गुमटी पर पहुंचे. वहां डीजल-पेट्रोल बेच रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार अमर सिंह से अपराधियों की किसी बात को लेकर बहस हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अपराधियों ने वृद्ध को सिर में सटाकर गोली मार दी और मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए.
''मृतक की छोटी सी दुकान है, जो पेट्रोल वगैरा और भी कुछ जनरल सामान बेचते हैं. अचानक दो की संख्या में अपराधी आए थे और सामान लेने के बाद पैसे को लेकर कहा-सुनी हुई. उसके बाद उन लोगों ने उसे गोली मार दी. जिसकी वजह से मौत हो गई थी. अभी तक परिजनों की तरफ से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.''- विवेक कुमार, दरौली थाना प्रभारी
अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम : गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटना स्थल पर दौड़कर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने अमर सिंह को घायल अवस्था में पाया. ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में शोक की लहर है.
सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही दरौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की. थानाध्यक्ष के मुताबिक, शुरुआती जांच में हत्या की वजह पेट्रोल को लेकर हुआ विवाद सामने आई है. पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं है.
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