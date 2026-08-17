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करकट-तिरपाल से बने घर की छत पर जमा पानी बना जानलेवा, मलबे में दबकर मां-बेटे की मौत

बिहार के सीवान में सोमवार को तेज बारिश के चलते अस्थायी घर गिर गया जिसके मलबे में दबकर मां-बेटे की मौत हो गई. रिपोर्ट-इमरोज अहमद

करकट तिरपाल का घर ढहा
करकट तिरपाल का घर ढहा, मां बेटे की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
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सीवान : बिहार के सीवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के बरहमपुर बहादुरपुर गांव में सोमवार को तेज बारिश के दौरान करकट से बना अस्थायी घर और उसकी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. मलबे में दबने से मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि हादसे में दो अन्य बच्चे भी घायल हुए हैं.

मां-बेटे की मौत से पसरा गांव में मातम : मृतकों की पहचान गांव निवासी शबाना खातून और उनके पुत्र सोहेल अख्तर के रूप में हुई है. शबाना के पति का नाम खुर्शीद आलम बताया गया है. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. बताया जाता है कि शबाना अपने तीन बच्चों के साथ खेत में बनाए गए अस्थायी घर में रह रही थीं.

जानलेवा बना करकट के उपर तिरपाल में जमा पानी
जानलेवा बना करकट के उपर तिरपाल में जमा पानी (ETV Bharat)

करकट तिरपाल का घर ढहा : परिवार ने करीब तीन साल पहले जमीन खरीदी थी और वहां पक्का मकान बनाने की तैयारी चल रही थी. तब तक बांस के सहारे करकट और प्लास्टिक तिरपाल से अस्थायी घर बनाया गया था. उसी घर में शबाना अपने बच्चों के साथ रह रहीं थीं.

हादसे से गांव में पसरा मातम
हादसे से गांव में पसरा मातम (ETV Bharat)

तिरपाल पर भर गया था पानी : ग्रामीणों के अनुसार, लगातार हो रही बारिश के कारण तिरपाल पर पानी जमा हो गया था. वहीं, घर को सहारा देने वाला बांस नीचे से सड़ चुका था. करीब पांच इंच मोटी दीवार पर करकट रखा गया था और बीच में बांस का खंभा लगाया गया था. बारिश के बीच अचानक पूरा ढांचा ढह गया और अंदर मौजूद लोग मलबे में दब गए.

दो घंटे बाद सबी को मलबे से निकाला गया : मृतका के भाई सदाम आलम ने बताया कि घटना के बाद उनके जीजा खुर्शीद आलम ने फोन कर घर में संपर्क नहीं होने की जानकारी दी. इसके बाद वह मौके पर पहुंचे, जहां उनकी बहन और बच्चे मलबे में दबे मिले. परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से करीब दो घंटे बाद सभी को मलबे से बाहर निकाला गया.

दो बच्चों को आईं हल्की चोट : हादसे में पांच वर्षीय अरबाज और सात वर्षीय सना को हल्की चोटें आई हैं. वहीं, शबाना और सोहेल को बेहोशी की हालत में बाहर निकालकर परिजन सीवान सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

''घटना की सूचना अभी थाने को नहीं मिली है. सूचना प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''- धीरज कुमार, जामो थानाध्यक्ष, सीवान

गांव में पसरा मातम : घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. लगातार बारिश के बीच कमजोर और अस्थायी घरों में रह रहे परिवारों की सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है.

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