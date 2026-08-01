बीवी रूठ कर चली गई मायके तो टावर पर चढ़ा कृष, घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा
बीवी रूठकर मायके में रहने लगी तो परेशान युवक टावर पर चढ़ गया और हाई-वोल्टेज ड्रामा किया. उतारने में पुलिस के भी पसीने छूट गए-
Published : August 1, 2026 at 1:17 PM IST
सीवान : बिहार के सीवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के महल गांव में शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक वैवाहिक विवाद से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. पुलिस, परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे रहे.
बीवी के लिए युवक का टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा : युवक की पहचान महल गांव निवासी काफिज अंसारी के 22 वर्षीय पुत्र मेराज उर्फ़ कृष के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, मेराज शनिवार सुबह गांव स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और करीब दो घंटे तक वहीं डटा रहा. सूचना मिलते ही जामो थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को शांतिपूर्वक समझाकर नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया.
रूठकर मायके चली गई बीवी तो टावर पर चढ़कर हंगामा : बताया जाता है कि मेराज सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के कारण क्षेत्र में अच्छी पहचान रखता है. उसकी शादी मई 2023 में महादेवा थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग गांव में हुई थी. दंपती का करीब दो वर्ष का बच्चा भी है. परिजनों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, जिसके बाद उसकी पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली गई है.
'साथ रहे या तलाक दे दे' : युवक का कहना है कि उसकी पत्नी या तो उसके साथ वापस आकर रहे या फिर उसे तलाक दे दे. उसका आरोप है कि लंबे समय से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं होने के कारण वह मानसिक तनाव से गुजर रहा था. इसी तनाव के चलते उसने विरोध स्वरूप मोबाइल टावर पर चढ़ने का कदम उठाया.
सुरक्षित उतारने के लिए कवायद : घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे वहां भारी भीड़ जमा हो गई. टावर पर मौजूद युवक लगातार मोबाइल फोन पर बातचीत करता दिखाई दिया. पुलिस अधिकारियों, परिजनों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उसे समझाने का प्रयास जारी रखा ताकि वह सुरक्षित नीचे उतर सके.
पुलिस की टीम उतारने के लिए कर रही कोशिश : जामो थाना प्रभारी धीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. युवक को शांतिपूर्वक समझाकर सुरक्षित नीचे उतार दिया गया है. उसकी बात बीवी से कराई गई तो वह साथ रहने को राजी हो गई है.
"लड़के की टावर पर चढ़ने की सूचना मिली थी, मौके पर पहुंच कर उसकी पत्नी को बुलाया गया, वह साथ रहने के लिए राजी हुई तब उसको सकुशल नीचे उतारा गया है."- धीरज कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी, जामो
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