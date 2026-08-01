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बीवी रूठ कर चली गई मायके तो टावर पर चढ़ा कृष, घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

बीवी के लिए युवक का टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा ( ETV Bharat )

सीवान : बिहार के सीवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के महल गांव में शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक वैवाहिक विवाद से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. पुलिस, परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे रहे. बीवी के लिए युवक का टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा : युवक की पहचान महल गांव निवासी काफिज अंसारी के 22 वर्षीय पुत्र मेराज उर्फ़ कृष के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, मेराज शनिवार सुबह गांव स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और करीब दो घंटे तक वहीं डटा रहा. सूचना मिलते ही जामो थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को शांतिपूर्वक समझाकर नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया. रूठकर मायके चली गई बीवी तो टावर पर चढ़कर हंगामा (ETV Bharat) रूठकर मायके चली गई बीवी तो टावर पर चढ़कर हंगामा : बताया जाता है कि मेराज सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के कारण क्षेत्र में अच्छी पहचान रखता है. उसकी शादी मई 2023 में महादेवा थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग गांव में हुई थी. दंपती का करीब दो वर्ष का बच्चा भी है. परिजनों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है, जिसके बाद उसकी पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली गई है.