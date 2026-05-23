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बिहार में बड़ा एक्शन, DM ने हड़ताल पर गए 90 पंचायत सचिवों को किया निलंबित

सिवान: बिहार के सिवान जिले में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित और हड़ताल पर चल रहे 90 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिला पदाधिकारी ने कहा कि पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति के कारण पंचायत स्तर के महत्वपूर्ण सरकारी कार्य पूरी तरह बाधित हो गए थे.

हड़ताल से प्रभावित हुए ये काम: जारी आदेश के अनुसार जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, 15वीं केंद्रीय वित्त आयोग योजना, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना तथा भारत की जनगणना-2027 जैसे अहम कार्य प्रभावित हो रहे थे. कई पंचायतों में आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

18 मई तक ड्यूटी पर लौटने का था निर्देश: जिला प्रशासन ने बताया कि पूर्व में 15 मई 2026 को आदेश जारी कर सभी हड़ताली पंचायत सचिवों को 18 मई तक ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया था, लेकिन संबंधित कर्मियों ने आदेश का पालन नहीं किया. इसके बाद पंचायती राज विभाग, बिहार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई.

इस आधार पर किया गया निलंबित: डीएम ने अपने आदेश में कहा कि पंचायत सचिवों का लगातार अनुपस्थित रहना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन है. इसी आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत सभी 90 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है.

"15 मई 2026 को आदेश जारी किया गया था. जिसमें हड़ताल पर गये सभी पंचायत सचिवों को 18 मई तक ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया था. हालांकि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया. जिसके बाद पंचायती राज विभाग, बिहार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई."-जिला प्रशासन