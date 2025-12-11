ETV Bharat / state

2017 रिफंड विवाद में एयरलाइंस चेयरमैन और MD पर गैर जमानती वारंट, जानें पूरा मामला

स्पाइसजेट निदेशक के खिलाफ वारंट ( ETV Bharat )

सिवान: बिहार के सिवान जिले से बड़ी खबर आई है. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने स्पाइसजेट लिमिटेड के चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला 2017 में बुक टिकट के रिफंड में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है. आठ साल पुराना मामला: सिवान शहर के नई बस्ती मोहल्ले के अधिवक्ता राजीव रंजन ने अगस्त 2017 में स्पाइसजेट की वेबसाइट से दो टिकट ऑनलाइन बुक किया था. पहला टिकट 4 सितंबर 2017 को दिल्ली से मुंबई और दूसरा 8 सितंबर 2017 को रिटर्न का था. अचानक कार्यक्रम बदलने के कारण उन्होंने दोनों टिकट कैंसिल कर दिए. स्पाइसजेट के चेयरमैन पर गैर-जमानती वारंट (ETV Bharat) महज 2264 रुपये ही लौटाए: टिकट की कुल कीमत 20,904 रुपये थी, लेकिन स्पाइसजेट ने कैंसिलेशन के बाद मात्र 2,264 रुपये ही उपभोक्ता के खाते में वापस किए. शेष राशि लौटाने से लगातार इनकार किया गया. राजीव रंजन ने कंपनी के कई अधिकारियों और कस्टमर केयर से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया: बार-बार अनसुनी होने के बाद राजीव रंजन ने सिवान जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दायर किया. मामला 2017 से चल रहा था, लेकिन कोविड और अन्य कारणों से 2022 तक सुनवाई प्रभावित रही. आठ साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार फोरम ने अपना फैसला सुनाया.