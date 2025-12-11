2017 रिफंड विवाद में एयरलाइंस चेयरमैन और MD पर गैर जमानती वारंट, जानें पूरा मामला
सिवान उपभोक्ता फोरम ने स्पाइसजेट के चेयरमैन पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है. 2017 के टिकट रिफंड में धोखाधड़ी का है मामला. पढ़ें पूरी खबर-
Published : December 11, 2025 at 12:09 PM IST
सिवान: बिहार के सिवान जिले से बड़ी खबर आई है. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने स्पाइसजेट लिमिटेड के चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला 2017 में बुक टिकट के रिफंड में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है.
आठ साल पुराना मामला: सिवान शहर के नई बस्ती मोहल्ले के अधिवक्ता राजीव रंजन ने अगस्त 2017 में स्पाइसजेट की वेबसाइट से दो टिकट ऑनलाइन बुक किया था. पहला टिकट 4 सितंबर 2017 को दिल्ली से मुंबई और दूसरा 8 सितंबर 2017 को रिटर्न का था. अचानक कार्यक्रम बदलने के कारण उन्होंने दोनों टिकट कैंसिल कर दिए.
महज 2264 रुपये ही लौटाए: टिकट की कुल कीमत 20,904 रुपये थी, लेकिन स्पाइसजेट ने कैंसिलेशन के बाद मात्र 2,264 रुपये ही उपभोक्ता के खाते में वापस किए. शेष राशि लौटाने से लगातार इनकार किया गया. राजीव रंजन ने कंपनी के कई अधिकारियों और कस्टमर केयर से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला.
उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया: बार-बार अनसुनी होने के बाद राजीव रंजन ने सिवान जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दायर किया. मामला 2017 से चल रहा था, लेकिन कोविड और अन्य कारणों से 2022 तक सुनवाई प्रभावित रही. आठ साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार फोरम ने अपना फैसला सुनाया.
45,570 रुपये जमा करने का आदेश: फोरम के अध्यक्ष जयराम प्रसाद और सदस्य मनमोहन कुमार की बेंच ने गहन जांच-पड़ताल के बाद स्पाइसजेट के चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 45,570 रुपये जमा करने का आदेश दिया. इसमें मूल राशि के साथ 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक प्रताड़ना और मुकदमा खर्च शामिल है.
एक महीने में पेश न हुए तो गिरफ्तारी!: आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि चेयरमैन एक महीने के अंदर कोर्ट में हाजिर नहीं होते और राशि जमा नहीं करते, तो आयोग को अधिकार है कि सिवान एसपी के माध्यम से गुरुग्राम से उन्हें गिरफ्तार करवाकर पेश किया जाए. इसके लिए गैर-जमानती वारंट पहले ही जारी हो चुका है.
शिकायतकर्ता बोले - मिला पूरा न्याय: मामले के शिकायतकर्ता राजीव रंजन ने कहा, “कंपनी ने हमारे साथ धोखाधड़ी की थी. कर्मचारी कोई जवाब नहीं दे रहे थे. उपभोक्ता फोरम ने पूरी तरह न्याय किया है. यह आम उपभोक्ता के लिए बड़ी जीत है कि इतनी बड़ी एयरलाइन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है.”
"2017 से यह मामला लंबित था. कुछ कारणों से 2022 तक कोर्ट नहीं चल सका जिसके कारण देरी हुई है. मेरे साथ धोखाधड़ी हुई और स्पाइसजेट के कर्मियों ने जब नहीं सुना तो मैंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया, जहां मुझे इंसाफ मिला है."- राजीव रंजन, शिकायतकर्ता
