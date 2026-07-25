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सिवान में पुलिस ने 4 राउंड की फायरिंग, प्रदर्शनकारी को लगी गोली, पथराव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी

सिवान : बिहार के सिवान में बिहार बंद को लेकर छात्र सड़क पर उतरे और धीर-धीरे छात्रों की भारी भीड़ इकट्ठी होने लगी. छात्र शहर के गांधी मैदान की ओर कूच करने लगे जहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी. छात्रों के द्वारा नारेबाजी की जा रही थी तभी देखते ही देखते पुलिस बल से बकझक भी हुई. इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया.

पथराव के दौरान पुलिस पर फायरिंग का आरोप : पुलिस के लाठीचार्ज से भगदड़ की स्थिति बन गई. पुलिस ने लाठीचार्ज तब किया जब छात्रों के गुट के बीच से किसी के द्वारा पत्थर चलाया गया. पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें हैं. थोड़ी ही देर में पथराव काफी तेज हो गया जिससे मौके पर अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई.

गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी जख्मी (ETV Bharat)

गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी जख्मी : जहां छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था उस रास्ते की दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगीं. जब पथराव कंट्रोल से बाहर होने लगा तो पुलिस की ओर से फायरिंग करने का आरोप लगा रहा है. एक घायल युवा ने बताया कि पुलिस की ओर से फायरिंग हुई जिसमें उसे एक गोली लगी है.