ETV Bharat / state

सिवान में पुलिस ने 4 राउंड की फायरिंग, प्रदर्शनकारी को लगी गोली, पथराव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी

बिहार में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप छात्रों ने लगाया है. घायल युवक का इलाज चल रहा है. पढ़ें-

पथराव के दौरान पुलिस पर फायरिंग का आरोप
पुलिस पर फायरिंग का आरोप, एक प्रदर्शनकारी जख्मी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 25, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवान : बिहार के सिवान में बिहार बंद को लेकर छात्र सड़क पर उतरे और धीर-धीरे छात्रों की भारी भीड़ इकट्ठी होने लगी. छात्र शहर के गांधी मैदान की ओर कूच करने लगे जहां पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी. छात्रों के द्वारा नारेबाजी की जा रही थी तभी देखते ही देखते पुलिस बल से बकझक भी हुई. इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया.

पथराव के दौरान पुलिस पर फायरिंग का आरोप : पुलिस के लाठीचार्ज से भगदड़ की स्थिति बन गई. पुलिस ने लाठीचार्ज तब किया जब छात्रों के गुट के बीच से किसी के द्वारा पत्थर चलाया गया. पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें हैं. थोड़ी ही देर में पथराव काफी तेज हो गया जिससे मौके पर अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई.

गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी जख्मी (ETV Bharat)

गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी जख्मी : जहां छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था उस रास्ते की दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगीं. जब पथराव कंट्रोल से बाहर होने लगा तो पुलिस की ओर से फायरिंग करने का आरोप लगा रहा है. एक घायल युवा ने बताया कि पुलिस की ओर से फायरिंग हुई जिसमें उसे एक गोली लगी है.

"पुलिस की ओर से फायरिंग की गई. मुझे गोली लगी है." - जख्मी प्रदर्शनकारी युवक

प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील : प्रशासन के द्वारा लगातार शांति बनाए रखने और उपद्रव नह मचाने को लेकर अपील की जा रही है. यही नहीं भ्रामक और झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. एक युवक को सोशल मिडिया पर एक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार भी किया गया है.

धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा : पूरे बिहार में बंद को लेकर प्रदर्शन का असर देखा जा रहा है. हालांकि इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है. छात्रों की मांगों का असर साफ दिखा. हालांकि बिहार बंद के दौरान काफी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SIWAN BANDH
BIHAR BANDH
BIHAR BANDH POLICE FIRE
सिवान में प्रदर्शनकारी को लगी गोली
COPS INJURED STONE PELTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.