घर से भारी मात्रा में नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद, SIU और ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप
एसआईयू और ड्रग विभाग की टीम ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद की हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 7:59 AM IST
चंबा: हिमाचल के विभिन्न जिलों में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. चंबा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विशेष जांच इकाई (SIU) और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के जांघी गांव में एक व्यक्ति के घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की है.
जांघीं में प्रतिबंधित नशे की दवाइयों का जखीरा
जानकारी के अनुसार, एसआईयू की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर गांव जांघीं निवासी अविनाश ठाकुर के घर पर दबिश दी. तलाशी के दौरान टीम को घर से 1147 टैबलेट और 215 कैप्सूल बरामद हुए. संयुक्त टीम ने कुल 1362 नशीली गोलियां और कैप्सूल अपने कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.साथ ही मामले की जांच जारी है.
नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई!
ड्रग विभाग के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद नशीली दवाएं कहां से लाई गई थीं और इनकी आपूर्ति किस उद्देश्य से की जा रही थी. क्षेत्र में इस तरह की संयुक्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप है. एसआईयू और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जांच में जुटी टीम
एसपी विजय कुमार सकलानी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, "एसआईयू और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने कुल 1362 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद कर आरोपी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आगे भी इसी तरह से नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. संयुक्त टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है, ये कहां से नशीली दवाइयों की खेप ला रहे थे और इसे किन क्षेत्रों में सप्लाई कर रहे थे. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."
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