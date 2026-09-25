ETV Bharat / state

भारी बारिश से कांकेर बेहाल, नदी नाले उफान पर, सिंगारभाट के घरों में घुसा पानी

कांकेर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. जिले के कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं. सुशील सलाम की रिपोर्ट

Kanker Rain
बारिश से कांकेर का बुरा हाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले में बीते 36 से 48 घंटे से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. लगातार बारिश के चलते जिले के नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. कई जगह नदी-नाले उफान पर हैं. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी-नालों के आसपास नहीं जाने की अपील की है.

भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी

जिला प्रशासन ने बारिश की स्थिति को देखते हुए जिले के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. कई स्कूल परिसरों में भी बारिश का पानी भरने लगा है. जर्जर स्कूल भवनों को लेकर भी सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है.

Rain In Kanker
कांकेर में बारिश से बुरा हाल (ETV BHARAT)

कांकेर-आमाबेड़ा मार्ग बंद, 50 गांवों का संपर्क प्रभावित

लगातार बारिश के कारण कांकेर जिला मुख्यालय से आमाबेड़ा जाने वाला मार्ग आवागमन के लिए बंद हो गया है. इस मार्ग पर बने तीन से चार छोटे-बड़े पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है. इसके चलते करीब 50 गांवों के ग्रामीणों का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है.

Flood like situation in Kanker due to rain
बारिश से कांकेर के घरों में पानी (ETV BHARAT)

पुलों के ऊपर पानी के तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने इन स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया है, ताकि लोगों को जोखिम उठाकर पुल पार करने से रोका जा सके. जिले के कई अंदरूनी इलाकों में भी नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से आवाजाही प्रभावित हुई है.

सिंगारभाट में घरों में घुसा बारिश का पानी

जिला मुख्यालय कांकेर के सिंगारभाट इलाके में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला है. यहां कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है. घरों के अंदर काफी पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

घर के सामने नाली जाम होने के कारण पहाड़ी से उतरने वाला पानी सीधे घर में घुस रहा है. घर के अंदर भरा पानी तेज धार के साथ बाहर निकल रहा है. पानी भरने से घर में रखा खाद्य सामान, फर्नीचर, सीमेंट, कॉपी-किताबें और रोजमर्रा के उपयोग की अन्य सामग्री भीग गई है-दीपक तिवारी,स्थानीय निवासी

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जलभराव की समस्या का जल्द समाधान करने और नालियों की सफाई कराने की मांग की है. सिंगारभाट स्कूल परिसर में भी बारिश का पानी भर गया है. लगातार बारिश के चलते जिले के कई अंदरूनी इलाकों का मुख्यालय से संपर्क प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है. कांकेर जिला प्रशासन की ओर से लोगों से नदी-नालों, पुल-पुलियों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है.

छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, कई जगह बिगड़े हालात, स्कूलों में छुट्टी, मौसम विभाग का अलर्ट

अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन, महादेव घाट में तैयारियां पूरी, 90 नाविकों की लगाई गई ड्यूटी

TAGGED:

RAIN IN KANKER
MONSOON
सिंगारभाट
छत्तीसगढ़ में बारिश
HEAVY RAIN IN CG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.