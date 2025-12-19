आमाबेड़ा छावनी में तब्दील धारा 144 लागू, बड़े तेवड़ा में जलाए गए थे प्रार्थना स्थल , धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर विवाद
आमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा में प्रार्थना स्थलों में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है.
कांकेर- आमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरित व्यक्ति की मौत के बाद शव दफन को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था.पिछले तीन दिनों से गांव का माहौल तनावपूर्ण रहा.गुरुवार को प्रशासन की टीम ने मौके का मुआयना किया.इस दौरान ग्रामीणों ने परिवार के घर पर भी हमला किया और पास ही मौजूद प्रार्थना स्थल पर तोड़फोड़ और आगजनी की. जिस व्यक्ति के घर पर हमला किया गया वो गांव का सरपंच है और उसके परिवार ने ही धर्म बदला है.पिता की मौत के बाद जब सरपंच ने ग्रामीणों को बिना बताए अंतिम संस्कार किया तो इसे लेकर विवाद शुरु हुआ. इस दौरान धर्मांतरित व्यक्ति के परिवार और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हुआ. ग्रामीणों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया.इस दौरान सभी मौके से अपनी जान बचाकर भागे.
एक के बाद एक जलाए गए प्रार्थना स्थल
ग्रामीणों और धर्म बदल चुके परिवार के समर्थकों के बीच गांव में जमकर बवाल हुआ. इस दौरान दोनों ही तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया.जब स्थिति की जानकारी पुलिस को लगी तो मौके पर भारी संख्या में बल भेजा गया. लेकिन तब तक स्थिति बिगड़ चुकी थी.ग्रामीणों ने सरपंच के घर पर हमला किया था,जबकि परिवार दूर से तमाशा देख रहा था.इस दौरान भीड़ ने घर के पास मौजूद प्रार्थना स्थल को आग के हवाले कर दिया.पुलिसकर्मियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन मामला नहीं रुका.एक के बाद भीड़ प्रार्थना स्थल को जला रही थी. जब भीड़ अनियंत्रित होकर आमाबेड़ा पहुंची तो पुलिस के आला अधिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया.लाठीचार्ज के बाद आमाबेड़ा में मौजूद तीसरे प्रार्थना स्थल को नहीं जलाया जा सका. लेकिन लाठीचार्ज के बाद स्थिति बिगड़ी और गुस्साई भीड़ के हमले से ASP अंतागढ़ आशीष बंछोर समेत करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ एवं पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु उच्च केंद्र रेफर किया गया है.
भीड़ को भगाने के बाद निकाला गया शव
ग्रामीणों की मांग के अनुसार प्रशासनिक टीम ने बड़े तेवड़ा गांव पहुंचकर दफन किए गए शव को कब्र से बाहर निकलवाया और आगे की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. जिला अस्पताल में पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.इसके बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. गांव में उपजे तनाव को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, उप पुलिस महानिरीक्षक, कांकेर, कलेक्टर कांकेर, पुलिस अधीक्षक कांकेर, पुलिस बल एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी गांव में उपस्थित हैं. फिलहाल गांव का माहौल शांत है.
क्या है पूरा मामला
बड़ेतेवड़ा गांव के सरपंच रजमन सलाम ने अपना धर्म बदल लिया था. 14 दिसंबर रविवार को सरपंच के पिता चमराराम सलाम की इलाज के दौरान मौत हुई. मौत के बाद सरपंच ने सोमवार 15 दिसंबर को गांव में बिना किसी को सूचना दिए अपने ही खेत में पिता का शव दफन कर दिया. इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने विरोध शुरु किया. 17 दिसंबर मंगलवार शाम तक ग्रामीणों ने सरपंच के घर के सामने डेरा जमाए रखा और आदिवासी रीति रिवाज से शव दफन नहीं करने का आरोप लगाया. इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बुधवार के दिन मामले को सुलझा लिया जाएगा.18 दिसंबर बुधवार सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रशासन की मौजूदगी में शव दफनाने वाली जगह पर चबूतरा बना दिया गया है.इसके बाद पुलिस की टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प होनी शुरु हुई. इसी दौरान सरपंच के साथ मौजूद लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया.जिसमें कई ग्रामीणों को गंभीर चोट आई है.
गांव में धारा 144 लागू, स्थिति तनावपूर्ण
ग्रामीणों का आरोप है कि हम लोग बात करने के लिए सरपंच के पास गए थे,लेकिन उसने भीम आर्मी के नाम से गुंडों को बुला रखा है,जिन्होंने ग्रामीणों पर हमला किया है.गुरुवार सुबह जब प्रशासन ने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया तो भीड़ बेकाबू हो गई और तोड़फोड़ करने लगी.इस दौरान दो प्रार्थना स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई. साथ ही साथ ग्रामीणों के साथ हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए. पुलिस ने फिलहाल गांव में धारा 144 लगा दी है.घटना के बाद पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में बदल दिया है.अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन माहौल अब भी बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है.
