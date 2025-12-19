ETV Bharat / state

आमाबेड़ा छावनी में तब्दील धारा 144 लागू, बड़े तेवड़ा में जलाए गए थे प्रार्थना स्थल , धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर विवाद

कांकेर- आमाबेड़ा के बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरित व्यक्ति की मौत के बाद शव दफन को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था.पिछले तीन दिनों से गांव का माहौल तनावपूर्ण रहा.गुरुवार को प्रशासन की टीम ने मौके का मुआयना किया.इस दौरान ग्रामीणों ने परिवार के घर पर भी हमला किया और पास ही मौजूद प्रार्थना स्थल पर तोड़फोड़ और आगजनी की. जिस व्यक्ति के घर पर हमला किया गया वो गांव का सरपंच है और उसके परिवार ने ही धर्म बदला है.पिता की मौत के बाद जब सरपंच ने ग्रामीणों को बिना बताए अंतिम संस्कार किया तो इसे लेकर विवाद शुरु हुआ. इस दौरान धर्मांतरित व्यक्ति के परिवार और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हुआ. ग्रामीणों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया.इस दौरान सभी मौके से अपनी जान बचाकर भागे.

एक के बाद एक जलाए गए प्रार्थना स्थल

ग्रामीणों और धर्म बदल चुके परिवार के समर्थकों के बीच गांव में जमकर बवाल हुआ. इस दौरान दोनों ही तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया.जब स्थिति की जानकारी पुलिस को लगी तो मौके पर भारी संख्या में बल भेजा गया. लेकिन तब तक स्थिति बिगड़ चुकी थी.ग्रामीणों ने सरपंच के घर पर हमला किया था,जबकि परिवार दूर से तमाशा देख रहा था.इस दौरान भीड़ ने घर के पास मौजूद प्रार्थना स्थल को आग के हवाले कर दिया.पुलिसकर्मियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन मामला नहीं रुका.एक के बाद भीड़ प्रार्थना स्थल को जला रही थी. जब भीड़ अनियंत्रित होकर आमाबेड़ा पहुंची तो पुलिस के आला अधिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया.लाठीचार्ज के बाद आमाबेड़ा में मौजूद तीसरे प्रार्थना स्थल को नहीं जलाया जा सका. लेकिन लाठीचार्ज के बाद स्थिति बिगड़ी और गुस्साई भीड़ के हमले से ASP अंतागढ़ आशीष बंछोर समेत करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ एवं पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु उच्च केंद्र रेफर किया गया है.

आमाबेड़ा छावनी में तब्दील धारा 144 लागू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भीड़ को भगाने के बाद निकाला गया शव

ग्रामीणों की मांग के अनुसार प्रशासनिक टीम ने बड़े तेवड़ा गांव पहुंचकर दफन किए गए शव को कब्र से बाहर निकलवाया और आगे की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. जिला अस्पताल में पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.इसके बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. गांव में उपजे तनाव को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, उप पुलिस महानिरीक्षक, कांकेर, कलेक्टर कांकेर, पुलिस अधीक्षक कांकेर, पुलिस बल एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी गांव में उपस्थित हैं. फिलहाल गांव का माहौल शांत है.