सीसीएल में हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस पदाधिकारी के साथ जवान तैनात

सीसीएल में हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस पदाधिकारी के साथ जवान तैनात
गिरिडीह सीसीएल के साइडिंग में हिंसक झड़प हो गई. यहां कर्मी और कोयला चोर के बीच मारपीट में एक की मौत हुई है.
Published : May 6, 2026 at 9:38 AM IST
गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह एरिया के सीपी साइडिंग (क्रशर) में हिंसक झड़प हो गई. यहां कथित कोयला चोर और कर्मियों में भिड़ंत हो गई. पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ की गई तो छुरेबाजी भी हुई. मंगलवार रात हुई इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति को चाकू मारा गया. जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक मुफ्फसिल थाना इलाके के खंडीहा निवासी दिलीप दास था. घटना के बाद से क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण है. ऐसे में पुलिस पदाधिकारी के साथ जवानों की तैनाती है.
मृतक के भतीजे ने लगाया हत्या का आरोप
घटना को लेकर मृतक के भतीजा आशीष दास ने सीसीएल अधिकारी रामसागर के अलावा करण, विकास, असगर, अख्तर, बालदेव समेत अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है. इनका कहना है कि दिलीप शाम में शौच करने के लिए घर से आगे कबरीबाद खंडिहा क्रशर की तरफ गया था, इसी क्रम में उक्त लोगों ने उसे घेर कर चाकू मारकर हत्या कर दी.
क्या कहते हैं कर्मी
साइडिंग और क्रशर में तैनात रामसागर का कहना है कि मंगलवार की रात को 40-50 संख्या में चोरों ने कोयला लदी हाइवा को रोक दिया. सूचना पर जब हमलोग पहुंचे तो हमला कर दिया गया. कई कर्मियों के साथ मारपीट की गई. वाहन में तोड़फोड़ की गई. गार्ड असगर का भी कहना है कि कोयला चोरों ने हमला किया, जिसमें आधा दर्जन गार्ड घायल हो गए. कई कर्मी को गंभीर चोटें भी लगी है. इनका कहना है कि वे लोग खुद ही पीटे जा रहे थे. वे यहां ड्यूटी करने आए थे. चाकू उनकी तरफ से नहीं चला है.
क्या कहते हैं प्रतिनिधि
इधर, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे स्थानीय पूर्व मुखिया शंकर दास ने कहा कि कोलियरी क्षेत्र के आसपास के कई लोगों का घर कोयला से ही चलता है. कुछ लोग कोयला चोरी करते हैं. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंगलवार की रात को कोयला चोरी के लिए कई लोग आए थे. इस दौरान झड़प हो गई. एक व्यक्ति को चाकू मारा गया है, जिसकी मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए.
पुलिस के साथ प्रबंधन भी पहुंचा
दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, सीसीएल के महाप्रबंधक गिरीश कुमार राठौर, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा, मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो पहुंचे. घटना की जानकारी ली. एसडीपीओ ने कहा कि झड़प हुई है. एक व्यक्ति को चाकू लगने से मौत हुई है. महाप्रबंधक गिरीश राठौर का कहना है कि कोयला चोरों ने हमला किया था.
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