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सीसीएल में हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस पदाधिकारी के साथ जवान तैनात

गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह एरिया के सीपी साइडिंग (क्रशर) में हिंसक झड़प हो गई. यहां कथित कोयला चोर और कर्मियों में भिड़ंत हो गई. पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ की गई तो छुरेबाजी भी हुई. मंगलवार रात हुई इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति को चाकू मारा गया. जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक मुफ्फसिल थाना इलाके के खंडीहा निवासी दिलीप दास था. घटना के बाद से क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण है. ऐसे में पुलिस पदाधिकारी के साथ जवानों की तैनाती है.

मृतक के भतीजे ने लगाया हत्या का आरोप

घटना को लेकर मृतक के भतीजा आशीष दास ने सीसीएल अधिकारी रामसागर के अलावा करण, विकास, असगर, अख्तर, बालदेव समेत अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है. इनका कहना है कि दिलीप शाम में शौच करने के लिए घर से आगे कबरीबाद खंडिहा क्रशर की तरफ गया था, इसी क्रम में उक्त लोगों ने उसे घेर कर चाकू मारकर हत्या कर दी.

जानकारी देते मृतक के रिश्तेदार, CCL अधिकारी व गार्ड, पूर्व मुखिया, जीएम और SDPO (ETV BHARAT)

क्या कहते हैं कर्मी

साइडिंग और क्रशर में तैनात रामसागर का कहना है कि मंगलवार की रात को 40-50 संख्या में चोरों ने कोयला लदी हाइवा को रोक दिया. सूचना पर जब हमलोग पहुंचे तो हमला कर दिया गया. कई कर्मियों के साथ मारपीट की गई. वाहन में तोड़फोड़ की गई. गार्ड असगर का भी कहना है कि कोयला चोरों ने हमला किया, जिसमें आधा दर्जन गार्ड घायल हो गए. कई कर्मी को गंभीर चोटें भी लगी है. इनका कहना है कि वे लोग खुद ही पीटे जा रहे थे. वे यहां ड्यूटी करने आए थे. चाकू उनकी तरफ से नहीं चला है.