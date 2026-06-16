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दशहत से बाहर निकला बैरागीवाला: आशियानों में लौटे लोग, पटरी पर आने लगी जिंदगी, देखें रिपोर्ट

बैरागीवाला में किसी भी तरह से हालात न बिगड़ें इसके लिए इलाके में पर्याप्त बल तैनात किया है. स्थानीय पुलिस के अलावा आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) के जवानों की तैनाती भी है. इसके साथ ही पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह न तो अफवाह फैलाएं और न हीं भ्रामक खबरों पर ध्यान दें.

बैरागीवाला गांव में पहुंची ईटीवी भारत की टीम ने देखा कि इलाके में हालात अब सामान्य हो चुके हैं. लोगों का जीवन पर पटरी पर आ गया है. घर छोड़कर गए कुछ परिवार भी अपने आशियाने में वापस लौट आए हैं. कुल मिलाकर कहा जाए तो अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं. इस घटना के बाद इलाके का बाजार भी बंद हो गया था लेकिन अब गांव में दुकानें भी खुल रही हैं.

विकासनगर: देहरादून जिले के सहसपुर थाना क्षेत्र में बीते शनिवार को बैरागीवाला गांव में भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई थी. मामला दो समुदायों के बीच का होने के कारण घटना के अगले यानी रविवार को इलाके में खूब बवाल हुआ था. इस घटना के बाद इस तरह की खबरें भी आई थीं कि कुछ परिवार डर के कारण अपना घर छोड़कर चल गए हैं. इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम खुद ग्राउंड पर गई और बैरागीवाला गांव के ताजा हालात का जायजा लिया.

वहीं, मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से ईटीवी भारत से बात कि तो उनका कहना है कि, जिसने भी गलत किया है वह गलत ही भरेगा. कुछ लोग गांव जरूर छोड़कर गए थे, लेकिन वो भी वापस आ रहे हैं. पुलिस-प्रशासन की तरफ ग्रामीणों का सहयोग किया जा रहा है. किसी भी बेवजह परेशान नहीं किया जा रहा है.

बैरागीवाला गांव में घटना के बाद से लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं. कहा जा रहा है कि कई घर तोड़ दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है. प्रशासन ने सिर्फ आरोपी के यहां कार्रवाई की है. कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़कर चले गए थे, जो वापस आ रहे हैं. आज भी कई लोग अपने घर वापस आए हैं. कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दे, गांव में स्थिति सामान्य है.

- विक्की कश्यप, ग्राम प्रधान -

गांव मे दुकानें खुल चुकी हैं. पुलिस बल मौजूद है. स्थिति अभी धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, जो लोग कहीं चले गए थे वो सब अपने-अपने घर वापस आ रहे हैं. हालात सामान्य है. डरने की कोई बात नहीं है.

- अनुज कुमार, सीओ, सहसपुर -

मृतक के परिजनों से पुलिस-प्रशासन से की बात: सोमवार को मृतक विनोद के परिजनों से प्रशासन के आलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने वार्ता की थी. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया था. इसके बाद ही परिजनों ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने दी थी. पोस्टमॉर्टम के बाद विनोद का अंतिम संस्कार किया गया था.

तीन दिनों के बाद अब गांव में दुकाने में खुलने लगी है. (ETV Bharat)

पूरा मामला जानिए: बता दें कि, बीते शनिवार को सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया था कि आरोपी पक्ष के करीब तीन से चालीस लोगों ने पीड़ित पक्ष के परिवार के सदस्य अशोक कुमार, विनोद कुमार और राजेश कुमार के साथ मारपीट की थी. आरोप है कि विनोद के सिर पर हथौड़े से वार किया गया. इलाज के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई. इसी घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया था.

भाजपा नेता विनोद कश्यप के बाद बैरागी वाला में बवाल हो गया था. (ETV Bharat)

गुस्साएं लोगों ने आरोपियों के घर में आग भी लगा दी थी. मामले का शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया था. इस बीच हाईवे को भी जाम करने की कोशिश की गई थी. हालांकि अब मामला धीरे-धीरे शांत हो गया है और सब कुछ पटरी पर लौट रहा है.

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